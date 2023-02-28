https://sputniknews.com.tr/20230228/mitten-irakta-operasyon-pkkkckli-ramazan-gunes-turkiyeye-getirildi-1067586343.html
MİT'ten Irak'ta operasyon: PKK/KCK'lı Ramazan Güneş Türkiye'ye getirildi
MİT'ten Irak'ta operasyon: PKK/KCK'lı Ramazan Güneş Türkiye'ye getirildi
MİT, 60 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü 12 eylemi gerçekleştiren PKK/KCK'lı Ramazan Güneş'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla Türkiye'ye... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
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2023-02-28T10:03+0300
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MİT'ten Irak'ta operasyon: PKK/KCK'lı Ramazan Güneş Türkiye'ye getirildi
10:03 28.02.2023 (güncellendi: 10:06 28.02.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
MİT, 60 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü 12 eylemi gerçekleştiren PKK/KCK'lı Ramazan Güneş'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirdi.