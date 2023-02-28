https://sputniknews.com.tr/20230228/milli-savunma-bakani-akar-depremlerin-ardindan-yaklasik-42-bin-suriyeli-ulkesine-dondu-1067604406.html

Milli Savunma Bakanı Akar: Depremlerin ardından yaklaşık 42 bin Suriyeli ülkesine döndü

Milli Savunma Bakanı Akar: Depremlerin ardından yaklaşık 42 bin Suriyeli ülkesine döndü

Milli Savunma Bakanı Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaklaşık 42 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü bildirdi. 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T15:03+0300

2023-02-28T15:03+0300

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türkiye

milli savunma bakanı

hulusi akar

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Antakya AFAD‘da Proje Alanları Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Hatay'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki çalışmalarını anlattı. İlk depremin ardından MSB'nin yanı sıra Genelkurmay, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin harekat merkezlerine süratle yapılması gerekenleri yaparak saat 04.30'da birliklerden rapor istendiğini kaydeden Akar, "Aynı saatte TSK'nın İnsani Yardım Tugay Komutanlığına 'hazır ol' emri verildi" dedi.Hulusi Akar, sahadaki 40 bin Mehmetçik'ten 22 bininin Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı'ndan olduğunu hatırlatarak, "Diğer birliklerden takviyeyle bunu 40 bine çıkardık. Tüm askerleri yığarak olmaz. Bu işten anlayan teknik personeli kullanmak esas. Yani kullanılabilecek ne varsa kullandık, kullanıyoruz. Uzaktan böyle ahkâm kesmekle olmuyor. Hududu kim koruyacak, Suriye'de kim kalacak? Suriye'yi mi boşaltacağız, Irak'ı mı boşaltacağız?" diye konuştu.

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milli savunma bakanı, hulusi akar