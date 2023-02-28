https://sputniknews.com.tr/20230228/meclis-bugun-mesaiye-basliyor-ilk-gundem-maddesi-eyt-1067582974.html
Meclis bugün mesaiye başlıyor: İlk gündem maddesi EYT
Meclis bugün mesaiye başlıyor: İlk gündem maddesi EYT
Türkiye'yi yasa boğan ve 45 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM bugün mesaiye... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T07:10+0300
2023-02-28T07:10+0300
2023-02-28T07:10+0300
politika
türkiye
tbmm
eyt
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EYT düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu'nda 7 Şubat'ta ele alınacaktı. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Meclis çalışmalarına ara verilince EYT düzenlemesinin yasalaşma süreci de ileri bir tarihe ertelenmişti.Meclis'in 28 Şubat günü çalışmalara başlamasıyla birlikte EYT yasa teklifi de Meclis'in gündemine gelecek.AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te görüşelecek EYT yasa tasarısında ilişkin açıklamalarda bulundu. Elitaş, birinci gündemlerinin Emeklikte Yaşa Takılanlarla ilgili olduğunu söyledi.Siyasi parti gruplarının destek vermesi halinde kısa sürede EYT'nin yasalaşacağını söyleyen Elitaş, şu açıklamada bulundu:Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.Buna göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar emekli olabilecek. Emeklilikte yaş sınırı aranmayacak.Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak. İlk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230203/ak-partili-akbasoglundan-eyt-aciklamasi-kademeli-prim-sistemi-getirildigi-seklindeki-soylem-yalan-1066528450.html
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türkiye, tbmm, eyt
Meclis bugün mesaiye başlıyor: İlk gündem maddesi EYT
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Türkiye'yi yasa boğan ve 45 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM bugün mesaiye başlıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, Meclis çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada ilk gündem maddesinin EYT olduğunu açıkladı.
EYT düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu'nda 7 Şubat'ta ele alınacaktı. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Meclis çalışmalarına ara verilince EYT düzenlemesinin yasalaşma süreci de ileri bir tarihe ertelenmişti.
Meclis'in 28 Şubat günü çalışmalara başlamasıyla birlikte EYT yasa teklifi de Meclis'in gündemine gelecek.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te görüşelecek EYT yasa tasarısında ilişkin açıklamalarda bulundu. Elitaş, birinci gündemlerinin Emeklikte Yaşa Takılanlarla ilgili olduğunu söyledi.
Siyasi parti gruplarının destek vermesi halinde kısa sürede EYT'nin yasalaşacağını söyleyen Elitaş, şu açıklamada bulundu:
“Dört maddelik kanun teklifi siyasi parti grupları katkı sağlarlarsa umuyorum, diliyorum ki kanun teklifin bitirebiliriz. Hemen geneli üzerinde yaptığımız görüşmelerde bunu değerlendirebiliriz. Kanun temel kanun olmadığından dört maddelik bir teklif olduğundan Genel Kurul’da görüşme süresi on saat. Eğer parti grupları dört veya beş parti grup önerisi verirse, iki saat zaman alır. Çarşamba günü nihayete erer."
Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.
Buna göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar emekli olabilecek. Emeklilikte yaş sınırı aranmayacak.
Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak. İlk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.