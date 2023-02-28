https://sputniknews.com.tr/20230228/malatyadaki-56-buyuklugunde-depremde-can-kaybi-2-oldu-1067585528.html
Malatya'daki 5.6 büyüklüğünde depremde can kaybı 2 oldu
Malatya'daki 5.6 büyüklüğünde depremde can kaybı 2 oldu
Malatya'da 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 2 oldu. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T09:54+0300
2023-02-28T09:54+0300
2023-02-28T10:21+0300
türkiye
malatya
deprem
enkaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067585828_0:173:3071:1900_1920x0_80_0_0_d6d6dc2525b14789190373bb80618abd.jpg
AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki artçı depremde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 140 kişinin yaralandığını açıkladı.
türkiye
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067585828_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_2f0fb94354877a4bd38ce674e82a5d09.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
malatya, deprem, enkaz
Malatya'daki 5.6 büyüklüğünde depremde can kaybı 2 oldu
09:54 28.02.2023 (güncellendi: 10:21 28.02.2023) Abone ol
Malatya'da 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 2 oldu.
AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki artçı depremde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 140 kişinin yaralandığını açıkladı.