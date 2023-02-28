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Malatya'daki 5.6 büyüklüğünde depremde can kaybı 2 oldu
Malatya'daki 5.6 büyüklüğünde depremde can kaybı 2 oldu
Malatya'da 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 2 oldu. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
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malatya
deprem
enkaz
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AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki artçı depremde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 140 kişinin yaralandığını açıkladı.
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malatya, deprem, enkaz
malatya, deprem, enkaz

Malatya'daki 5.6 büyüklüğünde depremde can kaybı 2 oldu

09:54 28.02.2023 (güncellendi: 10:21 28.02.2023)
© AAMalatya'daki 5.6 büyüklüğünde depremde can kaybı 2 oldu
Malatya'daki 5.6 büyüklüğünde depremde can kaybı 2 oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© AA
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Malatya'da 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 2 oldu.
AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki artçı depremde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 140 kişinin yaralandığını açıkladı.
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