https://sputniknews.com.tr/20230228/malatyada-41-buyuklugunde-deprem-1067582827.html
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da saat 05.18'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T06:31+0300
2023-02-28T06:31+0300
2023-02-28T06:54+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
malatya
deprem
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.Öte yandan, kentte dün saat 12.04'te Yeşilyurt merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Zafer Mahallesi, İhram Sokak'taki Buhara Apartmanı enkazı altında kaldığı değerlendirilen Bedih Kış’ın kurtarılması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.Çalışmaları bölgeye gelen Bedih Kış’ın anne ve babası ile aile yakınları da cadde üzerinde yakılan ateş etrafında takip ediyor.Depremde kent merkezinde 29 bina yıkılırken, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetmiş, 100’den fazla kişi de yaralanmıştı.
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malatya, deprem, deprem
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
06:31 28.02.2023 (güncellendi: 06:54 28.02.2023) Abone ol
Malatya'da saat 05.18'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Öte yandan, kentte dün saat 12.04'te Yeşilyurt merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Zafer Mahallesi, İhram Sokak'taki Buhara Apartmanı enkazı altında kaldığı değerlendirilen Bedih Kış’ın kurtarılması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.
Çalışmaları bölgeye gelen Bedih Kış’ın anne ve babası ile aile yakınları da cadde üzerinde yakılan ateş etrafında takip ediyor.
Depremde kent merkezinde 29 bina yıkılırken, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetmiş, 100’den fazla kişi de yaralanmıştı.