https://sputniknews.com.tr/20230228/malatyada-41-buyuklugunde-deprem-1067582827.html

Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Malatya'da saat 05.18'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T06:31+0300

2023-02-28T06:31+0300

2023-02-28T06:54+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

malatya

deprem

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.Öte yandan, kentte dün saat 12.04'te Yeşilyurt merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Zafer Mahallesi, İhram Sokak'taki Buhara Apartmanı enkazı altında kaldığı değerlendirilen Bedih Kış’ın kurtarılması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.Çalışmaları bölgeye gelen Bedih Kış’ın anne ve babası ile aile yakınları da cadde üzerinde yakılan ateş etrafında takip ediyor.Depremde kent merkezinde 29 bina yıkılırken, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetmiş, 100’den fazla kişi de yaralanmıştı.

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malatya, deprem, deprem