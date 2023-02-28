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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230228/malatyada-41-buyuklugunde-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1067585426.html
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Manisa'nın Doğanşehir ilçesinde 4.1 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T09:54+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
malatya
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 09.38'de 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20230228/malatyada-41-buyuklugunde-deprem-1067582827.html
malatya
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türkiye, malatya, deprem
türkiye, malatya, deprem

Malatya'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

09:54 28.02.2023
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© AA
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Manisa'nın Doğanşehir ilçesinde 4.1 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 09.38'de 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
06:31
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