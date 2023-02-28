https://sputniknews.com.tr/20230228/malatyada-41-buyuklugunde-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1067585426.html
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Manisa'nın Doğanşehir ilçesinde 4.1 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T09:54+0300
2023-02-28T09:54+0300
2023-02-28T09:54+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
malatya
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 09.38'de 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20230228/malatyada-41-buyuklugunde-deprem-1067582827.html
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türkiye, malatya, deprem
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
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Manisa'nın Doğanşehir ilçesinde 4.1 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 09.38'de 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.