https://sputniknews.com.tr/20230228/kremlin-kievin-muzakere-masasina-oturmasi-hukuki-olarak-mumkun-degil---1067607324.html

Kremlin: Kiev'in müzakere masasına oturması hukuki olarak mümkün değil

Kremlin: Kiev'in müzakere masasına oturması hukuki olarak mümkün değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın şu anki önceliğinin özel askeri harekatın hedeflerine ulaşmak olduğunu ve Kiev'in müzakere masasına oturmasının... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T15:57+0300

2023-02-28T15:57+0300

2023-02-28T15:58+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

ukrayna

müzakere

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Günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov'a Kiev'le müzakere olasılığının ne kadar yüksek olduğu soruldu. Mevcut durumda Rusya'nın mutlak önceliğinin özel askeri harekatın hedeflerine ulaşmak olduğunu belirten Peskov, geçen yıl Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in aldığı karara atıfta bulunarak Ukrayna'da müzakereler konusunda bazı hukuki engeller bulunduğuna işaret etti. Kremlin Sözcüsü, "Açık konuşmak gerekirse, şu anda hiç kimse Ukrayna tarafından müzakereler konusunda bir sinyal geldiğini söyleyemez. Biz, Ukrayna tarafının müzakere yapmasının hukuki olarak mümkün olmadığını düşünüyoruz ve buna göre hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sahada bazı gerçeklikler bulunduğunu ve bunların artık Rusya'nın parçası olduğunu söyleyerek Rusya Federasyonu'na bağlanan yeni bölgeleri işaret eden Peskov, Moskova'nın bu bölgelerle ilgili asla hiçbir taviz veremeyeceğinin altını çizdi. Peskov, durumun elverişli olması ve Kiev rejiminin uygun tavır sergilemesi halinde müzakere masasında da çözüm bulunabileceğini ekledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2022 yılında aldığı kararla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görevine devam ettiği sürece Moskova'yla müzakere yapılmasını hukuki olarak yasaklamıştı. Daha sonra Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev'in kendine ait gördüğü topraklardan çekilmesi halinde müzakerelere yeniden başlayabileceklerini duyurmuştu.

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kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, müzakere