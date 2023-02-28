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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230228/kremlin-kievin-muzakere-masasina-oturmasi-hukuki-olarak-mumkun-degil---1067607324.html
Kremlin: Kiev'in müzakere masasına oturması hukuki olarak mümkün değil
Kremlin: Kiev'in müzakere masasına oturması hukuki olarak mümkün değil
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın şu anki önceliğinin özel askeri harekatın hedeflerine ulaşmak olduğunu ve Kiev'in müzakere masasına oturmasının... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T15:57+0300
2023-02-28T15:58+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
müzakere
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Günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov'a Kiev'le müzakere olasılığının ne kadar yüksek olduğu soruldu. Mevcut durumda Rusya'nın mutlak önceliğinin özel askeri harekatın hedeflerine ulaşmak olduğunu belirten Peskov, geçen yıl Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in aldığı karara atıfta bulunarak Ukrayna'da müzakereler konusunda bazı hukuki engeller bulunduğuna işaret etti. Kremlin Sözcüsü, "Açık konuşmak gerekirse, şu anda hiç kimse Ukrayna tarafından müzakereler konusunda bir sinyal geldiğini söyleyemez. Biz, Ukrayna tarafının müzakere yapmasının hukuki olarak mümkün olmadığını düşünüyoruz ve buna göre hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sahada bazı gerçeklikler bulunduğunu ve bunların artık Rusya'nın parçası olduğunu söyleyerek Rusya Federasyonu'na bağlanan yeni bölgeleri işaret eden Peskov, Moskova'nın bu bölgelerle ilgili asla hiçbir taviz veremeyeceğinin altını çizdi. Peskov, durumun elverişli olması ve Kiev rejiminin uygun tavır sergilemesi halinde müzakere masasında da çözüm bulunabileceğini ekledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2022 yılında aldığı kararla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görevine devam ettiği sürece Moskova'yla müzakere yapılmasını hukuki olarak yasaklamıştı. Daha sonra Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev'in kendine ait gördüğü topraklardan çekilmesi halinde müzakerelere yeniden başlayabileceklerini duyurmuştu.
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kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, müzakere
kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, müzakere

Kremlin: Kiev'in müzakere masasına oturması hukuki olarak mümkün değil

15:57 28.02.2023 (güncellendi: 15:58 28.02.2023)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Multimedya arşivine gidinDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın şu anki önceliğinin özel askeri harekatın hedeflerine ulaşmak olduğunu ve Kiev'in müzakere masasına oturmasının hukuki olarak mümkün olmadığını söyledi.
Günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov'a Kiev'le müzakere olasılığının ne kadar yüksek olduğu soruldu.
Mevcut durumda Rusya'nın mutlak önceliğinin özel askeri harekatın hedeflerine ulaşmak olduğunu belirten Peskov, geçen yıl Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in aldığı karara atıfta bulunarak Ukrayna'da müzakereler konusunda bazı hukuki engeller bulunduğuna işaret etti.
Kremlin Sözcüsü, "Açık konuşmak gerekirse, şu anda hiç kimse Ukrayna tarafından müzakereler konusunda bir sinyal geldiğini söyleyemez. Biz, Ukrayna tarafının müzakere yapmasının hukuki olarak mümkün olmadığını düşünüyoruz ve buna göre hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Sahada bazı gerçeklikler bulunduğunu ve bunların artık Rusya'nın parçası olduğunu söyleyerek Rusya Federasyonu'na bağlanan yeni bölgeleri işaret eden Peskov, Moskova'nın bu bölgelerle ilgili asla hiçbir taviz veremeyeceğinin altını çizdi.
Peskov, durumun elverişli olması ve Kiev rejiminin uygun tavır sergilemesi halinde müzakere masasında da çözüm bulunabileceğini ekledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2022 yılında aldığı kararla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görevine devam ettiği sürece Moskova'yla müzakere yapılmasını hukuki olarak yasaklamıştı. Daha sonra Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev'in kendine ait gördüğü topraklardan çekilmesi halinde müzakerelere yeniden başlayabileceklerini duyurmuştu.
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