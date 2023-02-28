https://sputniknews.com.tr/20230228/kizilay-eglence-mekninda-goruntuleri-ortaya-cikan-uyeleri-hakkinda-sorusturma-baslatti-1067592867.html
Kızılay, eğlence mekânında görüntüleri ortaya çıkan üyeleri hakkında soruşturma başlattı
Kızılay, eğlence mekânında görüntüleri ortaya çıkan üyeleri hakkında soruşturma başlattı
Kızılay, 25 Şubat tarihinde bir eğlence mekânındayken çekilen görüntüleri ortaya çıkan Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora ve yönetim kurulu üyesi Cevdet... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T12:23+0300
2023-02-28T12:23+0300
2023-02-28T12:24+0300
türkiye
kızılay
soruşturma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/05/1042596221_1:0:920:517_1920x0_80_0_0_7445a95390534fb65b3dffa1895fe2b2.jpg
Kızılay’ın yardım kuruluşları ve deprem bölgesinde yardım faaliyetinde bulunmak isteyen şirketlere parayla çadır ve gıda satmasıyla ilgili tartışma sürerken, Kızılay Edremit Şube Başkanı Bora ve Yönetim Kurulu Üyesi İnalkaç’ın bir eğlence mekanında ocak başında ve sanatçı eşliğinde çekilmiş görüntüleri tepkilere yol açmıştı.Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora ve Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet İnalkaç hakkında soruşturma başlatıldı. Halk TV’de aktarılana göre, Ankara’dan bir müfettiş gönderilerek başkan ve yönetim kurulu üyesinin savunmasının alınacağı öğrenildi.
türkiye
kızılay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/05/1042596221_116:0:805:517_1920x0_80_0_0_19936c3e1c4102691ed91863eec15bb1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kızılay, soruşturma
Kızılay, eğlence mekânında görüntüleri ortaya çıkan üyeleri hakkında soruşturma başlattı
12:23 28.02.2023 (güncellendi: 12:24 28.02.2023) Abone ol
Kızılay, 25 Şubat tarihinde bir eğlence mekânındayken çekilen görüntüleri ortaya çıkan Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora ve yönetim kurulu üyesi Cevdet İnalkaç hakkında soruşturma başlattı.
Kızılay’ın yardım kuruluşları ve deprem bölgesinde yardım faaliyetinde bulunmak isteyen şirketlere parayla çadır ve gıda satmasıyla ilgili tartışma sürerken, Kızılay Edremit Şube Başkanı Bora ve Yönetim Kurulu Üyesi İnalkaç’ın bir eğlence mekanında ocak başında ve sanatçı eşliğinde çekilmiş görüntüleri tepkilere yol açmıştı.
Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora ve Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet İnalkaç hakkında soruşturma başlatıldı. Halk TV’de aktarılana göre, Ankara’dan bir müfettiş gönderilerek başkan ve yönetim kurulu üyesinin savunmasının alınacağı öğrenildi.