https://sputniknews.com.tr/20230228/kizilay-eglence-mekninda-goruntuleri-ortaya-cikan-uyeleri-hakkinda-sorusturma-baslatti-1067592867.html

Kızılay, eğlence mekânında görüntüleri ortaya çıkan üyeleri hakkında soruşturma başlattı

Kızılay, eğlence mekânında görüntüleri ortaya çıkan üyeleri hakkında soruşturma başlattı

Kızılay, 25 Şubat tarihinde bir eğlence mekânındayken çekilen görüntüleri ortaya çıkan Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora ve yönetim kurulu üyesi Cevdet... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T12:23+0300

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türkiye

kızılay

soruşturma

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Kızılay’ın yardım kuruluşları ve deprem bölgesinde yardım faaliyetinde bulunmak isteyen şirketlere parayla çadır ve gıda satmasıyla ilgili tartışma sürerken, Kızılay Edremit Şube Başkanı Bora ve Yönetim Kurulu Üyesi İnalkaç’ın bir eğlence mekanında ocak başında ve sanatçı eşliğinde çekilmiş görüntüleri tepkilere yol açmıştı.Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora ve Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet İnalkaç hakkında soruşturma başlatıldı. Halk TV’de aktarılana göre, Ankara’dan bir müfettiş gönderilerek başkan ve yönetim kurulu üyesinin savunmasının alınacağı öğrenildi.

türkiye

kızılay

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kızılay, soruşturma