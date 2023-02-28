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https://sputniknews.com.tr/20230228/kizilay-eglence-mekninda-goruntuleri-ortaya-cikan-uyeleri-hakkinda-sorusturma-baslatti-1067592867.html
Kızılay, eğlence mekânında görüntüleri ortaya çıkan üyeleri hakkında soruşturma başlattı
Kızılay, eğlence mekânında görüntüleri ortaya çıkan üyeleri hakkında soruşturma başlattı
Kızılay, 25 Şubat tarihinde bir eğlence mekânındayken çekilen görüntüleri ortaya çıkan Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora ve yönetim kurulu üyesi Cevdet... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T12:23+0300
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türkiye
kızılay
soruşturma
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Kızılay’ın yardım kuruluşları ve deprem bölgesinde yardım faaliyetinde bulunmak isteyen şirketlere parayla çadır ve gıda satmasıyla ilgili tartışma sürerken, Kızılay Edremit Şube Başkanı Bora ve Yönetim Kurulu Üyesi İnalkaç’ın bir eğlence mekanında ocak başında ve sanatçı eşliğinde çekilmiş görüntüleri tepkilere yol açmıştı.Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora ve Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet İnalkaç hakkında soruşturma başlatıldı. Halk TV’de aktarılana göre, Ankara’dan bir müfettiş gönderilerek başkan ve yönetim kurulu üyesinin savunmasının alınacağı öğrenildi.
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kızılay, soruşturma
kızılay, soruşturma

Kızılay, eğlence mekânında görüntüleri ortaya çıkan üyeleri hakkında soruşturma başlattı

12:23 28.02.2023 (güncellendi: 12:24 28.02.2023)
© AATürk Kızılay
Türk Kızılay - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© AA
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Kızılay, 25 Şubat tarihinde bir eğlence mekânındayken çekilen görüntüleri ortaya çıkan Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora ve yönetim kurulu üyesi Cevdet İnalkaç hakkında soruşturma başlattı.
Kızılay’ın yardım kuruluşları ve deprem bölgesinde yardım faaliyetinde bulunmak isteyen şirketlere parayla çadır ve gıda satmasıyla ilgili tartışma sürerken, Kızılay Edremit Şube Başkanı Bora ve Yönetim Kurulu Üyesi İnalkaç’ın bir eğlence mekanında ocak başında ve sanatçı eşliğinde çekilmiş görüntüleri tepkilere yol açmıştı.
Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora ve Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet İnalkaç hakkında soruşturma başlatıldı. Halk TV’de aktarılana göre, Ankara’dan bir müfettiş gönderilerek başkan ve yönetim kurulu üyesinin savunmasının alınacağı öğrenildi.
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