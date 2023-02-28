https://sputniknews.com.tr/20230228/kiralik-katiller-hatayda-kagit-ustu-denetimle-enkazlara-imza-atildi-1067583773.html

'Kiralık katiller': Hatay'da kağıt üstü denetimle enkazlara imza atıldı

'Kiralık katiller': Hatay'da kağıt üstü denetimle enkazlara imza atıldı

Milliyet gazetesi, neredeyse her 2 binadan birinin enkaza dönüştüğü Hatay'daki yıkımı 'Kiralık katiller' başlığıyla manşetine taşıdı. Habere göre, acı tablonun... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T08:16+0300

2023-02-28T08:16+0300

2023-02-28T08:16+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

mühendis

denetim

kontrol-denetim

enkaz

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Mert İnan imzalı habere göre, en ağır yıkım tablosunun oluştuğu Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman başta olmak üzere depremin vurduğu diğer kentlerde de konut projelerinin ruhsatlandırma, yapı denetim ve işçilikle ilgili aksaklıklarını masaya yatıran uzmanlar, ihmaller zincirinin felakete neden olduğunu dile getirdi.Depremden bir gün sonra Hatay ve İskenderun’da incelemelerde bulunan Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenan Mertol, “2020 yılında elektronik atamalı sisteme geçene kadar binayı yapan müteahhit kendini denetleyeceği yapı denetim firmasını seçiyordu. 2011 ile 2020 arasında ciddi suistimaller olduğu acı tablo ile ispatlanmış oldu. Yıkılan yeni binalar yapı denetim yönetmeliğinin kağıt üzerinde kaldığını gösteriyor. Yıkılan tüm binaların donatıları sorunlu. Mühendislikte 135 derece içeri bükülme dediğimiz etriyelerde bile sıkıntılar oluşuyorsa inşaatları ya eğitimsiz kişiler yaptı, ya da yapım aşamasında denetim eksiklikleri yaşandı. Oturduğu yerden imza atan, yani diplomasını kiralayan varsa tespit edilmesi gerekir” dedi.‘Eksik donatı yıktı’İskenderun Teknik Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Semir Över de, diploma kiralamanın uzun süredir dillendirilen ve her kentte suistimal edilen bir sorun olduğuna değindi. Över, “Okuma, yazması olmayan kişiler müteahhitlik yapıyor. Zemin etüdüne uygun statik hesaplama yapılması gerekir. Eksik donatı, mühendislik hizmeti ve denetimin olmaması yıkımın nedenidir. Göçen yapıların donatılarında sıkıntı varsa denetimde de sıkıntı var demektir” ifadelerini kullandı.‘Defalarca uyardık’TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 2. Başkanı Nusret Suna ise 2020’ye kadar denetim sisteminin aksak işlediğini ve suistimale açık bir sistem olduğunu belirterek, şöyle devam etti:‘Denetimden geçip çöken bina çok az’Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin ise Milliyet’e yaptığı açıklamada, eleştirilerin haksız olduğunu savundu. Şahin şunları kaydetti:

hatay

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hatay, mühendis, denetim, kontrol-denetim, enkaz