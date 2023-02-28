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Kılıçdaroğlu Erbakan’ı andı
Kılıçdaroğlu Erbakan’ı andı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 12. ölüm yıldönümünde eski Başbakan Necmettin Erbakan’ı andı. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T08:33+0300
2023-02-28T08:33+0300
2023-02-28T08:33+0300
politika
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
necmettin erbakan
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Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabında dün akşam yaptığı paylaşım şöyle:
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türkiye, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), necmettin erbakan
türkiye, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), necmettin erbakan
Kılıçdaroğlu Erbakan’ı andı
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 12. ölüm yıldönümünde eski Başbakan Necmettin Erbakan’ı andı.
Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabında dün akşam yaptığı paylaşım şöyle:
“Yaşamını vakfettiği Milli Görüş hareketinin lideri, eski Başbakanlarımızdan değerli siyaset ve devlet insanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı, vefatının 12. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.”