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Kılıçdaroğlu Erbakan’ı andı
Kılıçdaroğlu Erbakan’ı andı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 12. ölüm yıldönümünde eski Başbakan Necmettin Erbakan’ı andı. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
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politika
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
necmettin erbakan
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Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabında dün akşam yaptığı paylaşım şöyle:
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türkiye, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), necmettin erbakan
türkiye, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), necmettin erbakan

Kılıçdaroğlu Erbakan’ı andı

08:33 28.02.2023
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Ulusal Afet Stratejisi Toplantısında, bilim insanları ile bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Ulusal Afet Stratejisi Toplantısında, bilim insanları ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 12. ölüm yıldönümünde eski Başbakan Necmettin Erbakan’ı andı.
Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabında dün akşam yaptığı paylaşım şöyle:
“Yaşamını vakfettiği Milli Görüş hareketinin lideri, eski Başbakanlarımızdan değerli siyaset ve devlet insanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı, vefatının 12. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.”
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