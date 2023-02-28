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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230228/kazakistanin-almanyaya-sattigi-petrolun-ilk-partisi-rus-transneft-sistemine-teslim-edildi-1067579602.html
Kazakistan’ın Almanya’ya sattığı petrolün ilk partisi, Rus Transneft sistemine teslim edildi
Kazakistan’ın Almanya’ya sattığı petrolün ilk partisi, Rus Transneft sistemine teslim edildi
Kazakistanlı petrol nakliyecisi KazTransOil, Kazakistan’ın Almanya’ya ulaştırmak üzere gönderdiği ilk petrol partisinin Rus Transneft şirketinin boru hatları... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T01:17+0300
2023-02-28T01:20+0300
avrupa'da enerji krizi
kazakistan
rusya
doğalgaz
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KazTransOil Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Şıngıs İlyasov, Rus medyasına açıklamasında, “Şirketimiz, 25 Şubatta 20 ton Kazakistan petrolünü Transneft boru hatları sistemine teslimini gerçekleştirdi. Petrol, Almanya’ya teslim edilmek üzere (Polonya’daki) Adamowo-Zastawa petrol teslim noktasına kadar Transneft boru hattından geçecek” ifadesini kullandı.Rus petrolüne bağımlılığını azaltmak isteyen Avrupa ülkeleri hammadde tedariki için Kazakistan’a başvurmuştu. Bu bağlamda, Kazakistan, 1 milyon 200 bin ton Kazak petrolünün Almanya’ya ulaştırılması için Rusya merkezli bir petrol ve doğalgaz boru hattı taşımacılığı şirketi Transneft’in boru hatlarının bir yıllığına rezervasyonu için başvuruda bulunmuştu. Rusya, Kazakistan’ın başvurusuna onay vermişti.Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov, ülkesinin 2023’te Almanya’ya 1 milyon 500 bin ton petrol ihraç etmeyi planladığını ve bu hacmi 7 milyon tona çıkarabileceğini açıklamıştı.
kazakistan
rusya
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kazakistan, rusya, doğalgaz
kazakistan, rusya, doğalgaz

Kazakistan’ın Almanya’ya sattığı petrolün ilk partisi, Rus Transneft sistemine teslim edildi

01:17 28.02.2023 (güncellendi: 01:20 28.02.2023)
© Sputnik / Виталий Тимкив / Multimedya arşivine gidinTransneft
Transneft - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Kazakistanlı petrol nakliyecisi KazTransOil, Kazakistan’ın Almanya’ya ulaştırmak üzere gönderdiği ilk petrol partisinin Rus Transneft şirketinin boru hatları sistemine teslim edildiğini duyurdu.
KazTransOil Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Şıngıs İlyasov, Rus medyasına açıklamasında, “Şirketimiz, 25 Şubatta 20 ton Kazakistan petrolünü Transneft boru hatları sistemine teslimini gerçekleştirdi. Petrol, Almanya’ya teslim edilmek üzere (Polonya’daki) Adamowo-Zastawa petrol teslim noktasına kadar Transneft boru hattından geçecek” ifadesini kullandı.
Rus petrolüne bağımlılığını azaltmak isteyen Avrupa ülkeleri hammadde tedariki için Kazakistan’a başvurmuştu. Bu bağlamda, Kazakistan, 1 milyon 200 bin ton Kazak petrolünün Almanya’ya ulaştırılması için Rusya merkezli bir petrol ve doğalgaz boru hattı taşımacılığı şirketi Transneft’in boru hatlarının bir yıllığına rezervasyonu için başvuruda bulunmuştu. Rusya, Kazakistan’ın başvurusuna onay vermişti.
Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov, ülkesinin 2023’te Almanya’ya 1 milyon 500 bin ton petrol ihraç etmeyi planladığını ve bu hacmi 7 milyon tona çıkarabileceğini açıklamıştı.
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