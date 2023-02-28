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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230228/kazakistan-ukraynaya-askeri-techizat-gonderdigi-yonundeki-iddialari-yalanladi-1067578825.html
Kazakistan, Ukrayna'ya askeri teçhizat gönderdiği yönündeki iddiaları yalanladı
Kazakistan, Ukrayna'ya askeri teçhizat gönderdiği yönündeki iddiaları yalanladı
Kazakistan Savunma Bakanlığı, ülkenin Ukrayna’ya askeri teçhizat gönderdiği yönündeki iddiaları yalanladı. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T00:41+0300
2023-02-28T00:41+0300
ukrayna krizi
kazakistan
ukrayna
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Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, “Kazakistan askeri teçhizatının Ukrayna'ya sevk edildiği iddiası ile sosyal ağlarda paylaşılan bilgiler gerçekle örtüşmüyor. Zırhlı araçların planlı onarıma gönderildiğini gösteren bu video arşiv videosudur, şu anda askeri teçhizat muhafaza altındadır” ifadelerine yer verildi.Bakanlık ayrıca 27 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Kazakistan’da silah ve askeri araç ihracatına yasak getirildiğini hatırlattı.
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kazakistan, ukrayna
kazakistan, ukrayna

Kazakistan, Ukrayna'ya askeri teçhizat gönderdiği yönündeki iddiaları yalanladı

00:41 28.02.2023
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© AA
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Kazakistan Savunma Bakanlığı, ülkenin Ukrayna’ya askeri teçhizat gönderdiği yönündeki iddiaları yalanladı.
Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, “Kazakistan askeri teçhizatının Ukrayna'ya sevk edildiği iddiası ile sosyal ağlarda paylaşılan bilgiler gerçekle örtüşmüyor. Zırhlı araçların planlı onarıma gönderildiğini gösteren bu video arşiv videosudur, şu anda askeri teçhizat muhafaza altındadır” ifadelerine yer verildi.
Bakanlık ayrıca 27 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Kazakistan’da silah ve askeri araç ihracatına yasak getirildiğini hatırlattı.
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