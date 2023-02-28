https://sputniknews.com.tr/20230228/kazakistan-ukraynaya-askeri-techizat-gonderdigi-yonundeki-iddialari-yalanladi-1067578825.html

Kazakistan, Ukrayna'ya askeri teçhizat gönderdiği yönündeki iddiaları yalanladı

Kazakistan, Ukrayna'ya askeri teçhizat gönderdiği yönündeki iddiaları yalanladı

Kazakistan Savunma Bakanlığı, ülkenin Ukrayna’ya askeri teçhizat gönderdiği yönündeki iddiaları yalanladı. 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T00:41+0300

2023-02-28T00:41+0300

2023-02-28T00:41+0300

ukrayna krizi

kazakistan

ukrayna

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Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, “Kazakistan askeri teçhizatının Ukrayna'ya sevk edildiği iddiası ile sosyal ağlarda paylaşılan bilgiler gerçekle örtüşmüyor. Zırhlı araçların planlı onarıma gönderildiğini gösteren bu video arşiv videosudur, şu anda askeri teçhizat muhafaza altındadır” ifadelerine yer verildi.Bakanlık ayrıca 27 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Kazakistan’da silah ve askeri araç ihracatına yasak getirildiğini hatırlattı.

kazakistan

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