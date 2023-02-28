https://sputniknews.com.tr/20230228/katy-perry-gozyaslarini-tutamadi-bu-ulke-bizi-yuzustu-birakti-1067592708.html

Katy Perry gözyaşlarını tutamadı: Bu ülke bizi yüzüstü bıraktı

Katy Perry gözyaşlarını tutamadı: Bu ülke bizi yüzüstü bıraktı

ABD'de düzenlenen ses yarışması Idol'ün jürileri arasında yer alan ünlü Amerikan şarkıcı Katy Perry, ülkede ardı arkası kesilmeyen okul saldırılarına tepki... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

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silahlı saldırı

silahlı saldırgan

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Ses yarışması Idol'e jüri üyesi Katy Perry'nin gözyaşları damgasını vurdu. Seçmelere katılan 21 yaşındaki Trey Louis isimli bir yarışmacı, Whiskey Myers'ın 2016 çıkışlı 'Stone' şarkısını seslendirdi. Jüri üyelerinin tamamından başarılı not alan Louis, Idol'de yarışmaya hak kazandı. Yarışmanın fragmanından yayınlanan bir kesit, Katy Perry'nin yarışmacının başından geçen bir silahlı saldırıya verdiği duygusal tepkiyi de gözler önüne serdi. Yarışmacı, 2018 yılında ABD tarihinin en fazla ölümün yaşandığı 3. okul saldırısı olarak kayıtlara geçen Santa Fe Lisesi saldırısında 8 arkadaşını kaybettiğini söyledi. Louis "Bu olay bizi çok kötü etkiledi. Santa Fe'nin adı 2018'den bu yana kötü anılıyor" ifadelerini kullandı. 'Ben de korkuyorum'Katy Perry ise genç yarışmacının anlattıklarına kayıtsız kalamayarak, "Bu ülke bizi yüzüstü bıraktı!" diye bağırdı. Gözyaşlarını tutamayan Perry, "Bu saçmalıklar başına geldiği için değil, müziği sevdiğin için burada şarkı söylüyor olmalıydın. 8 arkadaşını kaybetmiş olmamalıydın. Umarım insanlara değişmemiz gerektiğini hatırlatırsın. Çünkü bilirsin, ben de korkuyorum" dedi.Diğer jüri üyeleri gözyaşlarına boğulan Katy Perry'yi sakinleştirmeye çalışırken, yarışmacı Louis, "Bu korkunç bir şey Katy, gerçekten korkunç" diye konuştu.Bir diğer jüri üyesi Richie'nin de gözleri doldu. Richie, "Buna yeterince katlandık. Artık bir norm haline geldi" dedi. Son verilere göre ABD'de 2023 yılının başından bu yana 90'dan fazla silahlı saldırı gerçekleşti. ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırı silahlarını yasaklama konusundaki vaatlerini halen gerçekleştirebilmiş değil.

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