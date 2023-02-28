https://sputniknews.com.tr/20230228/kagithane-devlet-hastanesi-tahliye-edilecek-1067603055.html
Kağıthane Devlet Hastanesi tahliye edilecek
Kağıthane Devlet Hastanesi tahliye edilecek
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi binasının ardından bugün de Kağıthane Devlet Hastanesi'nin de boşaltılmasına karar verildi. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T14:27+0300
2023-02-28T14:27+0300
2023-02-28T14:31+0300
hatay
devlet hastanesi
türkiye
kağıthane
deprem
kahramanmaraş
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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından İstanbul'da bina güvenliği konusu gündeme geldi.NTV'nin aktardığına göre, Kağıthane Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle taşınmasına karar verildi.Hastanenin kısa bir süre içinde tahliye edileceği bildirildi.Öte yandan dün de kentin en önemli hastanelerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin binaları incelenmişti. Yapılan inceleme sonrası binaların depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Binalardaki yapısal tahribat sosyal medyada uzun bir süredir tartışılıyordu.Büyük bir bölümü kapatılan fakültenin sadece Acil ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birimi açık olacak. Tüm ameliyatlar da durduruldu.
https://sputniknews.com.tr/20230227/cerrahpasa-tip-fakultesinin-buyuk-bolumunun-faaliyetleri-durdurulacak-1067562138.html
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hatay, devlet hastanesi, kağıthane, deprem, kahramanmaraş
Kağıthane Devlet Hastanesi tahliye edilecek
14:27 28.02.2023 (güncellendi: 14:31 28.02.2023) Abone ol
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi binasının ardından bugün de Kağıthane Devlet Hastanesi'nin de boşaltılmasına karar verildi.
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından İstanbul'da bina güvenliği konusu gündeme geldi.
NTV'nin aktardığına göre, Kağıthane Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle taşınmasına karar verildi.
Hastanenin kısa bir süre içinde tahliye edileceği bildirildi.
Öte yandan dün de kentin en önemli hastanelerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin binaları incelenmişti.
Yapılan inceleme sonrası binaların depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Binalardaki yapısal tahribat sosyal medyada uzun bir süredir tartışılıyordu.
Büyük bir bölümü kapatılan fakültenin sadece Acil ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birimi açık olacak. Tüm ameliyatlar da durduruldu.