https://sputniknews.com.tr/20230228/kagithane-devlet-hastanesi-tahliye-edilecek-1067603055.html

Kağıthane Devlet Hastanesi tahliye edilecek

Kağıthane Devlet Hastanesi tahliye edilecek

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi binasının ardından bugün de Kağıthane Devlet Hastanesi'nin de boşaltılmasına karar verildi. 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T14:27+0300

2023-02-28T14:27+0300

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hatay

devlet hastanesi

türkiye

kağıthane

deprem

kahramanmaraş

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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından İstanbul'da bina güvenliği konusu gündeme geldi.NTV'nin aktardığına göre, Kağıthane Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle taşınmasına karar verildi.Hastanenin kısa bir süre içinde tahliye edileceği bildirildi.Öte yandan dün de kentin en önemli hastanelerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin binaları incelenmişti. Yapılan inceleme sonrası binaların depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Binalardaki yapısal tahribat sosyal medyada uzun bir süredir tartışılıyordu.Büyük bir bölümü kapatılan fakültenin sadece Acil ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birimi açık olacak. Tüm ameliyatlar da durduruldu.

https://sputniknews.com.tr/20230227/cerrahpasa-tip-fakultesinin-buyuk-bolumunun-faaliyetleri-durdurulacak-1067562138.html

hatay

türkiye

kağıthane

kahramanmaraş

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hatay, devlet hastanesi, kağıthane, deprem, kahramanmaraş