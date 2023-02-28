https://sputniknews.com.tr/20230228/japonyada-bir-otel-kaplicadaki-suyu-yilda-iki-kez-degistirdigi-icin-ozur-diledi-1067606668.html

Japonya'da bir otel, kaplıcadaki suyu yılda iki kez değiştirdiği için özür diledi

Japonya'da bir otel, kaplıcadaki suyu yılda iki kez değiştirdiği için özür diledi

Japonya'da lüks bir otelin müdürü, kaplıcadaki suyu altı ayda bir değiştirerek bakterilerin standart sınırın 3 bin 700 kat üzerinde üremesine neden oldukları... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T15:40+0300

2023-02-28T15:40+0300

2023-02-28T15:44+0300

yaşam

japonya

otel

kaplıca

bakteri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067606458_0:62:1201:737_1920x0_80_0_0_cbd8e8ee4d67ec8b7f4f58161d6f735f.jpg

Japonya'nın lüks otellerinden Daimaru Besso'da bulunan kaplıcadaki suyun altı ayda bir değiştirildiği ortaya çıkında otelin müdürü özür dilemek zorunda kaldı.Yerel yönetmelikler, konukların duş aldıktan sonra erkek ve kadın ayrı ayrı girdikleri suyun haftalık olarak değiştirilmesini şart koşuyor.Yaklaşık 160 yıllık oteli işleten şirketin müdürü Makoto Yamada, tesisin yeterli klor kullanarak suyu hijyenik tutmayı ihmal ettiğini söyledi.'Kokusundan hoşlanmıyorum'Yamada, düzenlediği basın toplantısında sözünü ettiği kimyasal 'kokusundan hoşlanmadığını' ifade etti.Japon İmparatoru Hirohito'nun bir zamanlar kaldığı ve ülkenin güneybatı Fukuoka bölgesinde bulunan Daimaru Besso'daki gevşek önlemler 2019'un aralık ayında başladı.Yamada, o zamandan beri tesisin personelinin, pandemi sırasında misafir sayısı düştükçe daha da kayıtsızlaştığını dile getirdi.Normalin iki katı bakteri bulunduGeçen yıl yetkililer tarafından yapılan bir incelemede otelin kaplıca suyunda öngörülen miktarın iki katı lejyonella bakterisi tespit edildi.Yamada, o dönemde otelin 'klorun uygun şekilde eklendiğini göstermek için belgelerde tahrifat yaptığını' itiraf etti. Sağlık yetkilileri tarafından daha sonra yapılan bir araştırmada, standart lejyonella limitinin 3 bin 700 katı bulundu.Hastalananlar olduSkandal manşetlere taşınmadan önce konuklar arasında hastalıklar ortaya çıkmaya başladı. Mikrobun, aralarında Daimaru Besso'nun da bulunduğu çok sayıda oteli ziyaret eden bir kişinin hastalanmasına neden olduğu belirtildi.'Sıradan bir mikrop olduğunu düşünerek kayıtsız kaldım'Legionella bakterileri akciğer enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Yamada, "Yasalar konusundaki anlayışım gevşekti. Lejyonella bakterisinin her yerde bulunabilecek sıradan bir mikrop olduğunu düşünerek kayıtsız kaldım" ifadelerini kullandı.1865 yılında han olarak açılan otel, 160. yıldönümünü kutlamak üzereydi. Yamada, "Atalarım adına üzgünüm" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20221228/ofiste-9-ayda-275-saat-oyun-oynadigi-tespit-edilen-japon-calisana-maas-kesintisi-1065120093.html

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

japonya, otel, kaplıca, bakteri