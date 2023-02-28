https://sputniknews.com.tr/20230228/izmirde-deprem-ani-herkes-kacti-o-yerinden-bile-kipirdamadi-1067585269.html

İzmir’de deprem anı: Herkes kaçtı, o yerinden bile kıpırdamadı

İzmir’de deprem anı: Herkes kaçtı, o yerinden bile kıpırdamadı

İzmir’in Foça ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme restoranda yakalananlar panikle dışarı kaçarken, masasında oturan bir kişi ise yerinden dahi... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T09:36+0300

2023-02-28T09:36+0300

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türkiye

izmir depremi

izmir

deprem

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İzmir’in Foça ilçesi açıklarında dün saat 21.22’de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıklamasına göre, yerin 14.5 kilometre altında meydana gelen deprem, ilçeye 4.87 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.Herkes kaçıştı, o yerinden kalkmadıYaşanan sarsıntı, ilçede bulunan bir restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne sererken, restoranda bulunanların panikle dışarı çıktığı anlarda onlara bir köpeğin de eşlik ettiği, bir kişinin ise masasında oturarak yerinden dahi kalkmadığı görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230227/adiyamanda-41-buyuklugunde-deprem-1067570835.html

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