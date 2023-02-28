https://sputniknews.com.tr/20230228/izmirde-deprem-ani-herkes-kacti-o-yerinden-bile-kipirdamadi-1067585269.html
İzmir’de deprem anı: Herkes kaçtı, o yerinden bile kıpırdamadı
İzmir’de deprem anı: Herkes kaçtı, o yerinden bile kıpırdamadı
İzmir’in Foça ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme restoranda yakalananlar panikle dışarı kaçarken, masasında oturan bir kişi ise yerinden dahi... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T09:36+0300
2023-02-28T09:36+0300
2023-02-28T09:49+0300
türkiye
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deprem
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İzmir’in Foça ilçesi açıklarında dün saat 21.22’de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıklamasına göre, yerin 14.5 kilometre altında meydana gelen deprem, ilçeye 4.87 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.Herkes kaçıştı, o yerinden kalkmadıYaşanan sarsıntı, ilçede bulunan bir restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne sererken, restoranda bulunanların panikle dışarı çıktığı anlarda onlara bir köpeğin de eşlik ettiği, bir kişinin ise masasında oturarak yerinden dahi kalkmadığı görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230227/adiyamanda-41-buyuklugunde-deprem-1067570835.html
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izmir depremi, izmir, deprem
İzmir’de deprem anı: Herkes kaçtı, o yerinden bile kıpırdamadı
09:36 28.02.2023 (güncellendi: 09:49 28.02.2023) Abone ol
İzmir’in Foça ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme restoranda yakalananlar panikle dışarı kaçarken, masasında oturan bir kişi ise yerinden dahi kıpırdamadı.
İzmir’in Foça ilçesi açıklarında dün saat 21.22’de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıklamasına göre, yerin 14.5 kilometre altında meydana gelen deprem, ilçeye 4.87 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.
Herkes kaçıştı, o yerinden kalkmadı
Yaşanan sarsıntı, ilçede bulunan bir restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne sererken, restoranda bulunanların panikle dışarı çıktığı anlarda onlara bir köpeğin de eşlik ettiği, bir kişinin ise masasında oturarak yerinden dahi kalkmadığı görüldü.