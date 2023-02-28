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İzmir’de deprem anı: Herkes kaçtı, o yerinden bile kıpırdamadı
İzmir’de deprem anı: Herkes kaçtı, o yerinden bile kıpırdamadı
İzmir’in Foça ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme restoranda yakalananlar panikle dışarı kaçarken, masasında oturan bir kişi ise yerinden dahi... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T09:36+0300
2023-02-28T09:49+0300
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izmir
deprem
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İzmir’in Foça ilçesi açıklarında dün saat 21.22’de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıklamasına göre, yerin 14.5 kilometre altında meydana gelen deprem, ilçeye 4.87 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.Herkes kaçıştı, o yerinden kalkmadıYaşanan sarsıntı, ilçede bulunan bir restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne sererken, restoranda bulunanların panikle dışarı çıktığı anlarda onlara bir köpeğin de eşlik ettiği, bir kişinin ise masasında oturarak yerinden dahi kalkmadığı görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230227/adiyamanda-41-buyuklugunde-deprem-1067570835.html
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izmir depremi, izmir, deprem
izmir depremi, izmir, deprem

İzmir’de deprem anı: Herkes kaçtı, o yerinden bile kıpırdamadı

09:36 28.02.2023 (güncellendi: 09:49 28.02.2023)
© İHA / ERSOY TOPTAŞ - MUHAMMET ŞERİF RECEPOĞLU--İzmir’de deprem anı: Herkes kaçtı, o yerinden bile kıpırdamadı
İzmir’de deprem anı: Herkes kaçtı, o yerinden bile kıpırdamadı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© İHA / ERSOY TOPTAŞ - MUHAMMET ŞERİF RECEPOĞLU--
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İzmir’in Foça ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme restoranda yakalananlar panikle dışarı kaçarken, masasında oturan bir kişi ise yerinden dahi kıpırdamadı.
İzmir’in Foça ilçesi açıklarında dün saat 21.22’de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıklamasına göre, yerin 14.5 kilometre altında meydana gelen deprem, ilçeye 4.87 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

Herkes kaçıştı, o yerinden kalkmadı

Yaşanan sarsıntı, ilçede bulunan bir restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne sererken, restoranda bulunanların panikle dışarı çıktığı anlarda onlara bir köpeğin de eşlik ettiği, bir kişinin ise masasında oturarak yerinden dahi kalkmadığı görüldü.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem sırasında Malatya-Adıyaman karayolunda derin çatlaklar oluştu. Yoğun şekilde çökmelerin olduğu yolda trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Dağlık alanlarda ise dev kayalar yolu kapatırken, ekipler yolu açmak için çalışma yürütüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
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