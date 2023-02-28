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İstanbul'da çocukları kolejde eğitim gören veliler: Okulun depreme dayanıklı olmadığı açıklandı
İstanbul'da çocukları kolejde eğitim gören veliler: Okulun depreme dayanıklı olmadığı açıklandı
İstanbul'da çocukları özel bir eğitim kurumunda eğitim gören veliler İTÜ İnşaat Fakültesi tarafından kolejin 9 kampüsünden 3’ünün yüksek riskli, 6’sının... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T00:01+0300
2023-02-28T00:21+0300
türkiye
kolej
okul
deprem
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Can Eğitim Grubu bünyesinde bulunan Doğa Koleji’ne yönelik İTÜ İnşaat Fakültesi tarafından yapılan deprem risk analizinde, iddiaya göre kolejin 9 kampüsünden 3’ünün yüksek riskli olduğu, 6’sının ise güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.Velilerin iddiasına göre Doğa Koleji, özel bir şirkete analiz yaptırarak, 9 kampüs için de sağlam raporu aldırdı. Kolej yönetimi velilerle konu hakkında yapılan görüşmelerin ardından okullarda hibrit eğitime geçti. Kimi veliler okul kampüslerine çocuklarını yüz yüze eğitim görmeleri için gönderirken, kimi veliler ise çocuklarını kampüslere göndermemeyi tercih etti. Veliler, Doğa Koleji’nin Ataşehir’de bulunan genel merkezi önünde toplanarak basın açıklamasında bulundu. Veliler, riskli olarak raporda belirtilen okullara çocuklarını göndermek istemediklerini ve bu duruma yönetim tarafından çözüm bulunması gerektiğini belirtti. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Tüm okullar şu içinde bulunduğumuz felaket sürecinde binaların teknik raporlarını MEB’e, ilgili belediyelere, velilere sunmalılar. Aynı felaketi çocuklar için de yaşamamak için derhal tedbir alınmalı. Depremle ilgili güvenli olmayan okullar tespit edilerek, orada gerekirse binalar mühürlenerek, eğitime izin verilmemeli” ifadelerini kullandı.
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kolej, okul, deprem
kolej, okul, deprem

İstanbul'da çocukları kolejde eğitim gören veliler: Okulun depreme dayanıklı olmadığı açıklandı

00:01 28.02.2023 (güncellendi: 00:21 28.02.2023)
© İHAKolej velilerinden deprem açıklaması
Kolej velilerinden deprem açıklaması - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© İHA
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İstanbul'da çocukları özel bir eğitim kurumunda eğitim gören veliler İTÜ İnşaat Fakültesi tarafından kolejin 9 kampüsünden 3’ünün yüksek riskli, 6’sının güçlendirilmesi gerektiğine yönelik rapor hazırlandığını iddia ederek, yönetimden çözüm bulmasını istedi.
Can Eğitim Grubu bünyesinde bulunan Doğa Koleji’ne yönelik İTÜ İnşaat Fakültesi tarafından yapılan deprem risk analizinde, iddiaya göre kolejin 9 kampüsünden 3’ünün yüksek riskli olduğu, 6’sının ise güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.
Velilerin iddiasına göre Doğa Koleji, özel bir şirkete analiz yaptırarak, 9 kampüs için de sağlam raporu aldırdı. Kolej yönetimi velilerle konu hakkında yapılan görüşmelerin ardından okullarda hibrit eğitime geçti. Kimi veliler okul kampüslerine çocuklarını yüz yüze eğitim görmeleri için gönderirken, kimi veliler ise çocuklarını kampüslere göndermemeyi tercih etti. Veliler, Doğa Koleji’nin Ataşehir’de bulunan genel merkezi önünde toplanarak basın açıklamasında bulundu. Veliler, riskli olarak raporda belirtilen okullara çocuklarını göndermek istemediklerini ve bu duruma yönetim tarafından çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Tüm okullar şu içinde bulunduğumuz felaket sürecinde binaların teknik raporlarını MEB’e, ilgili belediyelere, velilere sunmalılar. Aynı felaketi çocuklar için de yaşamamak için derhal tedbir alınmalı. Depremle ilgili güvenli olmayan okullar tespit edilerek, orada gerekirse binalar mühürlenerek, eğitime izin verilmemeli” ifadelerini kullandı.
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