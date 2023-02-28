https://sputniknews.com.tr/20230228/irakli-siyasetci-el-nail-irak-abd-iran-arasinda-araci-rolunu-oynayabilir-1067620189.html
Iraklı siyasetçi El-Nail: Irak, ABD-İran arasında aracı rolünü oynayabilir
Iraklı siyasetçi El-Nail: Irak, ABD-İran arasında aracı rolünü oynayabilir
Iraklı siyasetçi Abdül Kadir El-Nail, ülkesinin ABD ve İran arasındaki görüşmeler için tam kapsamlı müzakere platformu rolünü oynayabileceğini belirtti. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T22:09+0300
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran medyasına açıklamasında, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin’in ona, ABD tarafının İran’la nükleer anlaşmayı tamamlamaya ve imzalara geçmeye hazır olduğunu ilettiğini bildirdi.Irak, ABD-İran nükleer görüşmelerinde tam kapsamlı arabulucu olabilir mi? Bu, her bir taraf için ne kadar yararlı? Iraklı siyasetçi Abdül Kadir El-Nail, Sputnik’e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Siyasetçi, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani hükümetinin kendini, ülkedeki İran ve ABD etkisi arasında tarafsız bir güç olarak konumlandırdığını kaydetti.
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irak, abd, iran
Iraklı siyasetçi El-Nail: Irak, ABD-İran arasında aracı rolünü oynayabilir
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Iraklı siyasetçi Abdül Kadir El-Nail, ülkesinin ABD ve İran arasındaki görüşmeler için tam kapsamlı müzakere platformu rolünü oynayabileceğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran medyasına açıklamasında, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin’in ona, ABD tarafının İran’la nükleer anlaşmayı tamamlamaya ve imzalara geçmeye hazır olduğunu ilettiğini bildirdi.
Irak, ABD-İran nükleer görüşmelerinde tam kapsamlı arabulucu olabilir mi? Bu, her bir taraf için ne kadar yararlı? Iraklı siyasetçi Abdül Kadir El-Nail, Sputnik’e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
“Irak, ABD-İran arasında aracı rolünü oynayacak güçte. Kastettiğim, bazı mesajların iletilmesi olduğu gibi, görüşmeler için tam kapsamlı platformun sağlanması. Böyle bir rol Irak’ın çıkarına. Irak, ABD-Tahran arasındaki görüşmeler için ekonomik alan haline de gelebilir. Aynı zamanda, İran’ın, bu durumda Irak’ın müttefiki olmaktan çıkacağı yönünde kesinlikle korkacak hiçbir şeyi yok. Bağdat'ın Tahran ile ortaklığa ihtiyacı var, bu açık.”
Siyasetçi, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani hükümetinin kendini, ülkedeki İran ve ABD etkisi arasında tarafsız bir güç olarak konumlandırdığını kaydetti.