https://sputniknews.com.tr/20230228/irakli-siyasetci-el-nail-irak-abd-iran-arasinda-araci-rolunu-oynayabilir-1067620189.html

Iraklı siyasetçi El-Nail: Irak, ABD-İran arasında aracı rolünü oynayabilir

Iraklı siyasetçi El-Nail: Irak, ABD-İran arasında aracı rolünü oynayabilir

Iraklı siyasetçi Abdül Kadir El-Nail, ülkesinin ABD ve İran arasındaki görüşmeler için tam kapsamlı müzakere platformu rolünü oynayabileceğini belirtti. 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T22:09+0300

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran medyasına açıklamasında, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin’in ona, ABD tarafının İran’la nükleer anlaşmayı tamamlamaya ve imzalara geçmeye hazır olduğunu ilettiğini bildirdi.Irak, ABD-İran nükleer görüşmelerinde tam kapsamlı arabulucu olabilir mi? Bu, her bir taraf için ne kadar yararlı? Iraklı siyasetçi Abdül Kadir El-Nail, Sputnik’e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Siyasetçi, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani hükümetinin kendini, ülkedeki İran ve ABD etkisi arasında tarafsız bir güç olarak konumlandırdığını kaydetti.

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