https://sputniknews.com.tr/20230228/ingilterede-turkiyeye-yardim-icin-45-milyon-sterlinlik-doner-kampanyasi-1067623045.html

İngiltere'de Türkiye'ye yardım için 45 milyon sterlinlik döner kampanyası

İngiltere'de Türkiye'ye yardım için 45 milyon sterlinlik döner kampanyası

Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından İngiltere'de 'Bir Porsiyon Döner Bağışla' (Donate a Doner) adlı yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya ile... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T23:12+0300

2023-02-28T23:12+0300

2023-02-28T23:12+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

ingiltere

türkiye

yardım

döner

kahramanmaraş

sterlin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1f/1055198053_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_225274df20d7dbb5ec1e0d9e3db5a5b1.jpg

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye’ye yardımlar devam ediyor. Çeşitli yardım kuruluşları tarafından Türkiye için birçok yardım kampanyasının yürütüldüğü İngiltere’de, British Kebab Awards (İngiliz Kebap Ödülleri) tarafından 'Bir Porsiyon Döner Bağışla' (Donate a Doner) isimli yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya ile her bir müşterinin aldıkları porsiyonun yanında ekstra bir porsiyonun fiyatını Türkiye’ye bağışlaması hedefleniyor. Her gün 1.3 milyon porsiyon döner tüketilen ve ortalama porsiyon fiyatının 5 sterlin olduğu İngiltere'de, kampanya ile 45 milyon sterlinlik yardım toplanması hedefleniyorBritish Kebab Awards'ın kurucusu İbrahim Doğuş, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, “Memleketim Elbistan depremin merkez üssüydü ve şimdi yıkıldı. Binlerce kişi öldü, on binlerce kişi yaralandı ve evsiz kaldı. İngiliz Kebap Ödülleri'nin kurucusu olarak, ülke genelindeki küçük işletme sahiplerini ‘Donate a Doner’ kampanyası aracılığıyla bağış toplama çabalarımıza katılmaları için seferber etmeyi hedefliyorum" dedi.Kampanya için oluşturulan www.donateadoner.com adlı sitede yer alan açıklamada, "Donate A Doner, döner satın alan İngiliz halkını bağış yapmaya teşvik eden bir kampanyadır. Türk mutfağının vazgeçilmezi olan döner kebap, İngiliz yemek kültürünün de temel bir direğidir ve her ana cadde üzerinde bulunur. Birleşik Krallık'ta 20 binden fazla kebap dükkanı varken ve her 10 İngiliz'den biri kebap yerken, Birleşik Krallık vatandaşlarını ihtiyaç duyulan fonları toplamak adına döner bağışlamaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.Bağış yapmak isteyenler, hem internet sitesinden hem de döner restoranlarından kampanya için oluşturulmuş kare kodu okutarak bağışta bulunabiliyorlar.

https://sputniknews.com.tr/20230228/finlandiyadan-gelen-yardim-ucagi-incirlik-ussunde-turk-halkina-gercekten-yardim-etmek-istiyoruz-1067620379.html

ingiltere

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ingiltere, türkiye, yardım, döner, kahramanmaraş, sterlin