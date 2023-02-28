Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230228/goksudan-imamoglunun-deprem-seferberlik-plani-aciklamasina-tepki-teslim-ettigi-konut-sayisi-sifir-1067611382.html
Göksu'dan İmamoğlu'nun deprem seferberlik planı açıklamasına tepki: Teslim ettiği konut sayısı sıfır
Göksu'dan İmamoğlu'nun deprem seferberlik planı açıklamasına tepki: Teslim ettiği konut sayısı sıfır
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da deprem bütçesini 6 kat düşürdüğünü... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T17:44+0300
2023-02-28T17:44+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
tevfik göksu
istanbul depremi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/03/1044650060_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_15089b19717958740ef2bd848ad7aad1.jpg
Esenler Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu'nun dün sosyal medya hesabından, "İstanbul Deprem Seferberlik Planı'nı açıklayacağım" şeklinde tweet paylaştığı hatırlatılarak İmamoğlu'nun, 2019 ve 2020 yıllarında attığı tweetlerle yine "Deprem Seferberlik Planı'mızı hayata geçiriyoruz" şeklinde paylaşımda bulunduğu kaydedildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Sayın Başkan, 4 yıldır sadece aynı tweetleri attı, deprem ve kentsel dönüşümle ilgili hiçbir çalışma ve proje hayata geçirmedi" ifadelerini kullandı.İmamoğlu'nun, tweet haricinde sadece çalıştay yaptığını ama devamının gelmediğini aktaran Göksu, şunları kaydetti:Göksu, İBB Meclisi'nde de İmamoğlu'nun deprem ve kentsel dönüşüm seferberliklerini kulak arkası ettiğini ifade ederek "İstanbul için en büyük tehdidin deprem" olduğunu söyleyen İBB Başkanı İmamoğlu'nun depremin konuşulduğu meclis toplantısına katılmadığını belirtti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/03/1044650060_146:0:1567:1066_1920x0_80_0_0_8cc5b13d01fbfd1b31426758bec39dbf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekrem imamoğlu, tevfik göksu, istanbul depremi
ekrem imamoğlu, tevfik göksu, istanbul depremi

Göksu'dan İmamoğlu'nun deprem seferberlik planı açıklamasına tepki: Teslim ettiği konut sayısı sıfır

17:44 28.02.2023
© İHATevfik Göksu
Tevfik Göksu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© İHA
Abone olTelegram
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da deprem bütçesini 6 kat düşürdüğünü belirterek "'5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğim' diyen Sayın Başkan'ın 4 yılın sonunda kentsel dönüşüm kapsamında kendisinin yapıp da teslim ettiği konut sayısı sıfır" ifadesini kullandı.
Esenler Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu'nun dün sosyal medya hesabından, "İstanbul Deprem Seferberlik Planı'nı açıklayacağım" şeklinde tweet paylaştığı hatırlatılarak İmamoğlu'nun, 2019 ve 2020 yıllarında attığı tweetlerle yine "Deprem Seferberlik Planı'mızı hayata geçiriyoruz" şeklinde paylaşımda bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Sayın Başkan, 4 yıldır sadece aynı tweetleri attı, deprem ve kentsel dönüşümle ilgili hiçbir çalışma ve proje hayata geçirmedi" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun, tweet haricinde sadece çalıştay yaptığını ama devamının gelmediğini aktaran Göksu, şunları kaydetti:
"İBB Başkanı, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarında 'sıfır' çekti. İstanbul'da deprem bütçesini tam 6 kat düşürdü. 2018 senesinde bütçenin yüzde 5,5'i kentsel dönüşüme ayrılmışken, 2021'de yüzde 0,89'u, 2022'de yüzde 1,13'ü ve 2023'te de yüzde 1,59'u ayrılmıştır. '5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğim.' diyen Sayın Başkan'ın 4 yılın sonunda kentsel dönüşüm kapsamında kendisinin yapıp da teslim ettiği konut sayısı sıfır."
Göksu, İBB Meclisi'nde de İmamoğlu'nun deprem ve kentsel dönüşüm seferberliklerini kulak arkası ettiğini ifade ederek "İstanbul için en büyük tehdidin deprem" olduğunu söyleyen İBB Başkanı İmamoğlu'nun depremin konuşulduğu meclis toplantısına katılmadığını belirtti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала