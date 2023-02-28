https://sputniknews.com.tr/20230228/goksudan-imamoglunun-deprem-seferberlik-plani-aciklamasina-tepki-teslim-ettigi-konut-sayisi-sifir-1067611382.html
Göksu'dan İmamoğlu'nun deprem seferberlik planı açıklamasına tepki: Teslim ettiği konut sayısı sıfır
Göksu'dan İmamoğlu'nun deprem seferberlik planı açıklamasına tepki: Teslim ettiği konut sayısı sıfır
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da deprem bütçesini 6 kat düşürdüğünü... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T17:44+0300
2023-02-28T17:44+0300
2023-02-28T17:44+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
tevfik göksu
istanbul depremi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/03/1044650060_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_15089b19717958740ef2bd848ad7aad1.jpg
Esenler Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu'nun dün sosyal medya hesabından, "İstanbul Deprem Seferberlik Planı'nı açıklayacağım" şeklinde tweet paylaştığı hatırlatılarak İmamoğlu'nun, 2019 ve 2020 yıllarında attığı tweetlerle yine "Deprem Seferberlik Planı'mızı hayata geçiriyoruz" şeklinde paylaşımda bulunduğu kaydedildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Sayın Başkan, 4 yıldır sadece aynı tweetleri attı, deprem ve kentsel dönüşümle ilgili hiçbir çalışma ve proje hayata geçirmedi" ifadelerini kullandı.İmamoğlu'nun, tweet haricinde sadece çalıştay yaptığını ama devamının gelmediğini aktaran Göksu, şunları kaydetti:Göksu, İBB Meclisi'nde de İmamoğlu'nun deprem ve kentsel dönüşüm seferberliklerini kulak arkası ettiğini ifade ederek "İstanbul için en büyük tehdidin deprem" olduğunu söyleyen İBB Başkanı İmamoğlu'nun depremin konuşulduğu meclis toplantısına katılmadığını belirtti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/03/1044650060_146:0:1567:1066_1920x0_80_0_0_8cc5b13d01fbfd1b31426758bec39dbf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ekrem imamoğlu, tevfik göksu, istanbul depremi
ekrem imamoğlu, tevfik göksu, istanbul depremi
Göksu'dan İmamoğlu'nun deprem seferberlik planı açıklamasına tepki: Teslim ettiği konut sayısı sıfır
Abone ol
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da deprem bütçesini 6 kat düşürdüğünü belirterek "'5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğim' diyen Sayın Başkan'ın 4 yılın sonunda kentsel dönüşüm kapsamında kendisinin yapıp da teslim ettiği konut sayısı sıfır" ifadesini kullandı.
Esenler Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu'nun dün sosyal medya hesabından, "İstanbul Deprem Seferberlik Planı'nı açıklayacağım" şeklinde tweet paylaştığı hatırlatılarak İmamoğlu'nun, 2019 ve 2020 yıllarında attığı tweetlerle yine "Deprem Seferberlik Planı'mızı hayata geçiriyoruz" şeklinde paylaşımda bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Sayın Başkan, 4 yıldır sadece aynı tweetleri attı, deprem ve kentsel dönüşümle ilgili hiçbir çalışma ve proje hayata geçirmedi" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun, tweet haricinde sadece çalıştay yaptığını ama devamının gelmediğini aktaran Göksu, şunları kaydetti:
"İBB Başkanı, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarında 'sıfır' çekti. İstanbul'da deprem bütçesini tam 6 kat düşürdü. 2018 senesinde bütçenin yüzde 5,5'i kentsel dönüşüme ayrılmışken, 2021'de yüzde 0,89'u, 2022'de yüzde 1,13'ü ve 2023'te de yüzde 1,59'u ayrılmıştır. '5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğim.' diyen Sayın Başkan'ın 4 yılın sonunda kentsel dönüşüm kapsamında kendisinin yapıp da teslim ettiği konut sayısı sıfır."
Göksu, İBB Meclisi'nde de İmamoğlu'nun deprem ve kentsel dönüşüm seferberliklerini kulak arkası ettiğini ifade ederek "İstanbul için en büyük tehdidin deprem" olduğunu söyleyen İBB Başkanı İmamoğlu'nun depremin konuşulduğu meclis toplantısına katılmadığını belirtti.