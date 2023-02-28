https://sputniknews.com.tr/20230228/goksudan-imamoglunun-deprem-seferberlik-plani-aciklamasina-tepki-teslim-ettigi-konut-sayisi-sifir-1067611382.html

Göksu'dan İmamoğlu'nun deprem seferberlik planı açıklamasına tepki: Teslim ettiği konut sayısı sıfır

Göksu'dan İmamoğlu'nun deprem seferberlik planı açıklamasına tepki: Teslim ettiği konut sayısı sıfır

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da deprem bütçesini 6 kat düşürdüğünü... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T17:44+0300

2023-02-28T17:44+0300

2023-02-28T17:44+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

tevfik göksu

istanbul depremi

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Esenler Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu'nun dün sosyal medya hesabından, "İstanbul Deprem Seferberlik Planı'nı açıklayacağım" şeklinde tweet paylaştığı hatırlatılarak İmamoğlu'nun, 2019 ve 2020 yıllarında attığı tweetlerle yine "Deprem Seferberlik Planı'mızı hayata geçiriyoruz" şeklinde paylaşımda bulunduğu kaydedildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Sayın Başkan, 4 yıldır sadece aynı tweetleri attı, deprem ve kentsel dönüşümle ilgili hiçbir çalışma ve proje hayata geçirmedi" ifadelerini kullandı.İmamoğlu'nun, tweet haricinde sadece çalıştay yaptığını ama devamının gelmediğini aktaran Göksu, şunları kaydetti:Göksu, İBB Meclisi'nde de İmamoğlu'nun deprem ve kentsel dönüşüm seferberliklerini kulak arkası ettiğini ifade ederek "İstanbul için en büyük tehdidin deprem" olduğunu söyleyen İBB Başkanı İmamoğlu'nun depremin konuşulduğu meclis toplantısına katılmadığını belirtti.

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ekrem imamoğlu, tevfik göksu, istanbul depremi