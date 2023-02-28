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https://sputniknews.com.tr/20230228/fransiz-polisi-mans-denizi-kiyisinda-yuklu-miktarda-kokain-ele-gecirdi-1067624726.html
Fransız polisi Manş Denizi kıyısında yüklü miktarda kokain ele geçirdi
Fransız polisi Manş Denizi kıyısında yüklü miktarda kokain ele geçirdi
Fransa'da Manş Denizi kıyısına vurmuş 850 kilogram kokainin polis tarafından ele geçirildiği bildirildi. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T23:42+0300
2023-02-28T23:42+0300
dünya
fransa
polis
kokain
manş denizi
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Fransız yetkililerinin açıklamasında, Cotentin Yarımadası'ndaki Reville bölgesinin Manş Denizi kıyısında yüklü miktarda kokain bulunduğu belirtildi.Açıklamada, uyuşturucunun bir iple birbirine bağlanmış iki büyük paket halinde bulunduğu ve toplamda 850 kilogram olduğu aktarıldı.Bölgedeki sahillerde yılda bir veya iki kez uyuşturucu bulunduğu, ancak ilk kez bu kadar yüksek miktarda kokain ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, polisin araştırma başlattığı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221222/cicis-kardeslerin-evine-baskin-rulo-seklinde-para-ve-kokain-bulundu-1064874484.html
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fransa, polis, kokain, manş denizi
fransa, polis, kokain, manş denizi

Fransız polisi Manş Denizi kıyısında yüklü miktarda kokain ele geçirdi

23:42 28.02.2023
© AFP 2023Fransa - polis
Fransa - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© AFP 2023
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Fransa'da Manş Denizi kıyısına vurmuş 850 kilogram kokainin polis tarafından ele geçirildiği bildirildi.
Fransız yetkililerinin açıklamasında, Cotentin Yarımadası'ndaki Reville bölgesinin Manş Denizi kıyısında yüklü miktarda kokain bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, uyuşturucunun bir iple birbirine bağlanmış iki büyük paket halinde bulunduğu ve toplamda 850 kilogram olduğu aktarıldı.
Bölgedeki sahillerde yılda bir veya iki kez uyuşturucu bulunduğu, ancak ilk kez bu kadar yüksek miktarda kokain ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, polisin araştırma başlattığı ifade edildi.
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