https://sputniknews.com.tr/20230228/fransiz-polisi-mans-denizi-kiyisinda-yuklu-miktarda-kokain-ele-gecirdi-1067624726.html

Fransız polisi Manş Denizi kıyısında yüklü miktarda kokain ele geçirdi

Fransız polisi Manş Denizi kıyısında yüklü miktarda kokain ele geçirdi

Fransa'da Manş Denizi kıyısına vurmuş 850 kilogram kokainin polis tarafından ele geçirildiği bildirildi. 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T23:42+0300

2023-02-28T23:42+0300

2023-02-28T23:42+0300

dünya

fransa

polis

kokain

manş denizi

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Fransız yetkililerinin açıklamasında, Cotentin Yarımadası'ndaki Reville bölgesinin Manş Denizi kıyısında yüklü miktarda kokain bulunduğu belirtildi.Açıklamada, uyuşturucunun bir iple birbirine bağlanmış iki büyük paket halinde bulunduğu ve toplamda 850 kilogram olduğu aktarıldı.Bölgedeki sahillerde yılda bir veya iki kez uyuşturucu bulunduğu, ancak ilk kez bu kadar yüksek miktarda kokain ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, polisin araştırma başlattığı ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20221222/cicis-kardeslerin-evine-baskin-rulo-seklinde-para-ve-kokain-bulundu-1064874484.html

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