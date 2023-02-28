https://sputniknews.com.tr/20230228/fransada-ulusal-mecliste-alkol-yasaklanabilir-1067609757.html

Fransa'da Ulusal Meclis'te alkol yasaklanabilir

Fransa'da Ulusal Meclis'te alkol yasaklanabilir

Fransa'da Meclis Başkanı, parti grubu başkanlarından, meclise gelirken kendilerine çekidüzen vermeleri konusunda milletvekillerini uyarmalarını istedi. 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T17:01+0300

2023-02-28T17:01+0300

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fransa

alkol

meclis

emeklilik

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Fransa'da, Ulusal Meclis'te bazı milletvekillerinin genel kurul görüşmelerine sarhoş katılması tartışmaya neden oldu. Fransız basınında yer alan haberlere göre, son dönemde tartışmalı emeklilik reformunun görüşüldüğü Ulusal Meclis'te, bazı milletvekillerinin uzun görüşmelerin molalarında meclis restoranında alkol aldıktan sonra kendilerinden geçtiği görüldü. Alkollü bazı milletvekillerinin meclis binasında kustuğu, sızdığı ve genel kurul görüşmelerinde taşkınlığa varan davranışlar sergilediği belirtildi. Ulusal Birlik (RN) Partisi Milletvekili Sebastien Chenu, başta olmak üzere bazı milletvekilleri mecliste belirli saatlerden sonra alkol tüketimine sınır konulmasını teklif ederken, Meclis Başkanı Yal Braun-Pivet, parti grubu başkanlarından, meclise gelirken kendilerine çekidüzen vermeleri konusunda milletvekillerine uyarıda bulunmalarını istedi. Braun-Pivet ayrıca genel kurul görüşmeleri sırasında alkolün yasaklanması konusunun bir oturumda hususi olarak tartışılmasını önerdi.

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