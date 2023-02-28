https://sputniknews.com.tr/20230228/finlandiyadan-gelen-yardim-ucagi-incirlik-ussunde-turk-halkina-gercekten-yardim-etmek-istiyoruz-1067620379.html

Finlandiya'dan gelen yardım uçağı İncirlik Üssü'nde: 'Türk halkına gerçekten yardım etmek istiyoruz'

Finlandiya'dan gelen yardım uçağı İncirlik Üssü'nde: 'Türk halkına gerçekten yardım etmek istiyoruz'

Finlandiya İçişleri Bakanı Krista Mikkonen, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere ulaştırılmak üzere yardım malzemeleri taşıyan uçağın... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T22:18+0300

2023-02-28T22:18+0300

2023-02-28T22:18+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

finlandiya

türkiye

insani yardım

deprem

incirlik üssü

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Finlandiya İçişleri Bakanı Krista Mikkonen, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere bölgelere yönelik çalışmaları anlattı.Finlandiya'dan kalkan yardım malzemeleri taşıyan uçağın Adana'daki İncirlik Üssü'ne ulaştığını bildiren Mikkonen, AB Sivil Koruma Ekibinin liderliğini Fin bir uzmanın yaptığını söyledi.Mikkonen Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, depremlerin olduğu hafta 3 bin kişilik çadır gönderdiklerini aktararak, yaptıkları son deprem yardımında 2 bin kişilik çadırın yanı sıra ısıtıcı, jeneratör ve gıda malzemeleri bulunduğunu dile getirdi.Uçak'ta Suriye'ye gidecek yardımlar da bulunuyorMikkonen, uçakta Suriye'ye gönderilecek benzer yardım malzemelerinin de bulunduğunu ve bunların Türkiye sınırından Suriye'ye geçirileceğini kaydetti.Bakan Mikkonen, "AB mekanizmasını yardım gönderme amacıyla kullanabildiğimiz gibi NATO mekanizmasını da bu maksatla kullanabiliriz" dedi.AB ve Finlandiya'nın, talep edildiği sürece Türkiye ve Suriye'ye yardım edeceğini söyleyen Mikkonen, "Türk halkına gerçekten yardım etmek istiyoruz, oradaki durumun çok ciddi ve zor olduğunu biliyorum. Gönderdiğimiz yardımların bölgedeki insanlara fayda sağlamasını umuyoruz" diye konuştu.Finlandiya İçişleri Bakanlığı'ndan, 13 Şubat'ta yapılan açıklamada, depremlerin ardından 3 bin kişiye acil barınma yardımı gönderildiği duyurulmuştu.Yardımların ilk bölümünün, NATO'nun Avrupa-Atlantik Felaket Müdahale Koordinasyon Merkezi aracılığıyla 11 Şubat'ta teslim edildiği, Türkiye'ye gönderilen acil yardım malzemeleri arasında ısıtmalı çadırlar ve sobaların bulunduğu belirtilmişti.Finlandiya'dan 3 uzmanın Avrupa Birliği Sivil Koruma Ekibinin, 4 uzmanın da Teknik Destek Ekibinin parçası olarak kurtarma çalışmalarında yer aldığı kaydedilmişti.

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finlandiya, türkiye, insani yardım, deprem, incirlik üssü