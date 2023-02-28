https://sputniknews.com.tr/20230228/finlandiya-rusya-sinirinda-cit-yapim-calismalarina-basladi-1067612094.html

Finlandiya, Rusya sınırında çit yapım çalışmalarına başladı

Finlandiya, Rusya sınırında çit yapım çalışmalarına başladı

Finlandiya’da Rusya ile sınır bölgesinde çit yapımına başlandı, üç kilometrelik test kısmında çalışmalara dün itibarı ile start verildi. 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T17:56+0300

2023-02-28T17:56+0300

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Finlandiya'nın, Rusya sınırında çit yapımına başladığı belirtildi. Fin basını, çalışmaların dün itibarı ile Imatra sınır kapısının her iki tarafındaki ağaçların kaldırılmasıyla başladığını yazdı. Buraya inşa edilecek olan çitin kış donlarına, karın oluşturacağı yüklere ya da medyada ileri sürüldüğü üzere doğudan gelebilecek insan kalabalığına dayanıp dayanamayacağı test edilecek.Mart ayında yol döşeme ve çit yapım çalışmalarına girilecek, ardından teknik kontrol sistemi oluşturulacak. Çitin pilot bölümünün haziran sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Imatra’daki test kısmının maliyeti ise 6 milyon euro olacak.Dikenli telle donatılmış üç metre yüksekliğindeki test çitinin en önemli kısımlarda video gözetimi, projektörler ve hoparlörler olacağı öngörülüyor.Çitin büyük bir kısmı, büyük yasadışı göç riskinin en yüksek olduğu Finlandiya'nın güneydoğusunda bulunacak, ancak bir kısmının daha az öncelikli kuzey bölgelerde döşenebileceği belirtiliyor.Sınır çitinin toplam uzunluğu 200 kilometre olacak, diğer bir deyişle yaklaşık 1.300 kilometre olan Finlandiya-Rusya sınırının toplam uzunluğunun yaklaşık yüzde 15'ini oluşturacak. 2025-2026'da tamamlanması beklenen çitin maliyeti ise toplam 380 milyon euro olacak.

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