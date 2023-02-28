https://sputniknews.com.tr/20230228/fatih-erbakan-cumhurbaskani-adayi-olmayacak-iddiasina-yalanlama-dogru-olma-olasiligi-yok-1067604086.html

'Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayı olmayacak' iddiasına yalanlama: 'Doğru olma olasılığı yok'

'Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayı olmayacak' iddiasına yalanlama: 'Doğru olma olasılığı yok'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın cumhurbaşkanı adayı olmayacağı yönündeki iddialar üzerine, partinin genel başkan yardımcısı Doğan Bekin... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T14:56+0300

2023-02-28T14:56+0300

2023-02-28T14:56+0300

politika

fatih erbakan

yeniden refah partisi

cumhurbaşkanı

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Ocak ayında cumhurbaşkanı adayı olacağını duyuran Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın aday olmaktan vazgeçtiği öne sürüldü. Diriliş Postası'nın iddiasına göre, Fatih Erbakan aday olmayacak. Erbakan, oy verilecek adayı işaret etmeyecek ancak parti seçmenini Milli Görüş'e en yakın adaya yönlendirecek. Konuyla ilgili Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Doğan Bekin, Radyo Sputnik’te Öğle Ajandası yayınına telefon ile bağlanarak iddialara yanıt verdi. Fatih Erbakan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiği iddialarını yalanlayan Doğan Bekin, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230107/fatih-erbakan-yeniden-refah-partisi-olarak-secimlere-tek-basimiza-girecegiz-1065497766.html

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fatih erbakan, yeniden refah partisi, cumhurbaşkanı