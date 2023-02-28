https://sputniknews.com.tr/20230228/fatih-erbakan-cumhurbaskani-adayi-olmayacak-iddiasina-yalanlama-dogru-olma-olasiligi-yok-1067604086.html
'Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayı olmayacak' iddiasına yalanlama: 'Doğru olma olasılığı yok'
'Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayı olmayacak' iddiasına yalanlama: 'Doğru olma olasılığı yok'
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın cumhurbaşkanı adayı olmayacağı yönündeki iddialar üzerine, partinin genel başkan yardımcısı Doğan Bekin... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T14:56+0300
2023-02-28T14:56+0300
2023-02-28T14:56+0300
politika
fatih erbakan
yeniden refah partisi
cumhurbaşkanı
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Ocak ayında cumhurbaşkanı adayı olacağını duyuran Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın aday olmaktan vazgeçtiği öne sürüldü. Diriliş Postası'nın iddiasına göre, Fatih Erbakan aday olmayacak. Erbakan, oy verilecek adayı işaret etmeyecek ancak parti seçmenini Milli Görüş'e en yakın adaya yönlendirecek. Konuyla ilgili Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Doğan Bekin, Radyo Sputnik’te Öğle Ajandası yayınına telefon ile bağlanarak iddialara yanıt verdi. Fatih Erbakan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiği iddialarını yalanlayan Doğan Bekin, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230107/fatih-erbakan-yeniden-refah-partisi-olarak-secimlere-tek-basimiza-girecegiz-1065497766.html
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fatih erbakan, yeniden refah partisi, cumhurbaşkanı
fatih erbakan, yeniden refah partisi, cumhurbaşkanı
'Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayı olmayacak' iddiasına yalanlama: 'Doğru olma olasılığı yok'
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın cumhurbaşkanı adayı olmayacağı yönündeki iddialar üzerine, partinin genel başkan yardımcısı Doğan Bekin Radyo Sputnik’e konuştu. Bekin, konuyla ilgili haberleri yalanlayarak ‘asparagas’ dedi.
Ocak ayında cumhurbaşkanı adayı olacağını duyuran Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın aday olmaktan vazgeçtiği öne sürüldü.
Diriliş Postası'nın iddiasına göre, Fatih Erbakan aday olmayacak. Erbakan, oy verilecek adayı işaret etmeyecek ancak parti seçmenini Milli Görüş'e en yakın adaya yönlendirecek.
Konuyla ilgili Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Doğan Bekin, Radyo Sputnik’te Öğle Ajandası yayınına telefon ile bağlanarak iddialara yanıt verdi.
Fatih Erbakan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiği iddialarını yalanlayan Doğan Bekin, şunları söyledi:
"Böyle bir haberin doğru olma olasılığı yoktur. Asparagas. Genel Başkanımızın ve parti teşkilatlarımızın seçime yönelik çalışmaları devam etmektedir. Genel Başkanımız Fatih Erbakan’ın birinci ağızdan söylemediği haberlerin kamuoyu tarafından itibar edilmemesi gereklidir."