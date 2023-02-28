https://sputniknews.com.tr/20230228/eski-yargitay-onursal-cumhuriyet-bassavcisi-sabih-kanadoglu-hayatini-kaybetti-1067603122.html
Eski Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu hayatını kaybetti
Eski Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu hayatını kaybetti
Eski Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu 84 yaşında yaşamını yitirdi. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T14:23+0300
2023-02-28T14:23+0300
2023-02-28T14:25+0300
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yargıtay
Eski Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu hayatını kaybetti
14:23 28.02.2023 (güncellendi: 14:25 28.02.2023) Abone ol
Eski Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu 84 yaşında yaşamını yitirdi.