Erdoğan: Bilim insanları maruz kaldığımız afeti istisnai bir tabiat hadisesi olarak tanımlıyor

"Aynı gün içinde 9 saat arayla yaşanan bu depremler maalesef ilçemizde çok ağır tahribata yol açtı. İlk depremi ağır veya az hasarla atlatan binaların tamamı ikinci depremde enkaza döndü. Bilim insanları maruz kaldığımız afeti istisnai bir tabiat hadisesi olarak tanımlıyor. Her biri neredeyse ayrı bir deprem yıkıcılığında olan artçı sarsıntılar halen devam ediyor''