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Erdoğan: Bilim insanları maruz kaldığımız afeti istisnai bir tabiat hadisesi olarak tanımlıyor
Erdoğan: Bilim insanları maruz kaldığımız afeti istisnai bir tabiat hadisesi olarak tanımlıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bilim insanları maruz kaldığımız afeti istisnai bir tabiat hadisesi olarak tanımlıyor" dedi. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T15:34+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu."Bugüne kadar yaşadığımız tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden herkesi yeni evine taşıdıysak deprem bölgesinin tamamında da aynısını yapacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:
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recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Bilim insanları maruz kaldığımız afeti istisnai bir tabiat hadisesi olarak tanımlıyor

15:34 28.02.2023 (güncellendi: 15:39 28.02.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada açıklamalarda bulundu. Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asrın felaketi olarak nitelenen depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada açıklamalarda bulundu. Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bilim insanları maruz kaldığımız afeti istisnai bir tabiat hadisesi olarak tanımlıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.
"Bugüne kadar yaşadığımız tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden herkesi yeni evine taşıdıysak deprem bölgesinin tamamında da aynısını yapacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:
"Aynı gün içinde 9 saat arayla yaşanan bu depremler maalesef ilçemizde çok ağır tahribata yol açtı. İlk depremi ağır veya az hasarla atlatan binaların tamamı ikinci depremde enkaza döndü. Bilim insanları maruz kaldığımız afeti istisnai bir tabiat hadisesi olarak tanımlıyor. Her biri neredeyse ayrı bir deprem yıkıcılığında olan artçı sarsıntılar halen devam ediyor''
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