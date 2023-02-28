https://sputniknews.com.tr/20230228/enkaz-altindan-cikarilan-galatasarayli-cihan-emir-parlak-hayatini-kaybetti-1067591850.html

Enkaz altından çıkarılan Galatasaraylı Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti

Enkaz altından çıkarılan Galatasaraylı Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti

Adıyaman'da enkaz altından çıkarılan ancak iki bacağını kaybeden ve bir süredir Ankara'da tedavi gören 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T11:56+0300

2023-02-28T11:56+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

adıyaman

çocuk

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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde Adıyaman'da enkaz altında kalan ve 62. saatte kurtarılan Cihan Emir Parlak yaşamını yitirdi. Ankara'da tedavi altına alınan Parlak, iki bacağını depremde kaybetmişti.Cihan, sarı-kırmızılı futbolcular Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile telefonda görüşmüştü.Cihan Emir, İstanbul'a gelip Fenerbahçe maçını tribünde izlemek istediğini söylemiş, Dursun Özbek de Cihan'a, "Fenerbahçe maçına sizi getireceğim, şampiyonluk maçı olacak" ifadelerini kullanmıştı.Türk futbol tarihinin en golcü oyuncusu olan Tanju Çolak da Cihan Emir Parlak’ı Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti. Çolak, Cihan'a tüm takım imzalı Galatasaray forması hediye etmiş ve Florya Metin Oktay Tesisleri'ne götürerek sarı-kırmızılı futbolcular ve Teknik Direktör Okan Buruk ile tanıştıracağının sözünü vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230215/fatih-terim-depremzede-hayrani-ile-goruntulu-konustu-seninle-bir-gun-maca-gidelim-1067078561.html

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