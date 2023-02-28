https://sputniknews.com.tr/20230228/enkaz-altindan-cikarilan-galatasarayli-cihan-emir-parlak-hayatini-kaybetti-1067591850.html
Enkaz altından çıkarılan Galatasaraylı Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti
Enkaz altından çıkarılan Galatasaraylı Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti
Adıyaman'da enkaz altından çıkarılan ancak iki bacağını kaybeden ve bir süredir Ankara'da tedavi gören 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T11:56+0300
2023-02-28T11:56+0300
2023-02-28T11:57+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
adıyaman
çocuk
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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde Adıyaman'da enkaz altında kalan ve 62. saatte kurtarılan Cihan Emir Parlak yaşamını yitirdi. Ankara'da tedavi altına alınan Parlak, iki bacağını depremde kaybetmişti.Cihan, sarı-kırmızılı futbolcular Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile telefonda görüşmüştü.Cihan Emir, İstanbul'a gelip Fenerbahçe maçını tribünde izlemek istediğini söylemiş, Dursun Özbek de Cihan'a, "Fenerbahçe maçına sizi getireceğim, şampiyonluk maçı olacak" ifadelerini kullanmıştı.Türk futbol tarihinin en golcü oyuncusu olan Tanju Çolak da Cihan Emir Parlak’ı Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti. Çolak, Cihan'a tüm takım imzalı Galatasaray forması hediye etmiş ve Florya Metin Oktay Tesisleri'ne götürerek sarı-kırmızılı futbolcular ve Teknik Direktör Okan Buruk ile tanıştıracağının sözünü vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230215/fatih-terim-depremzede-hayrani-ile-goruntulu-konustu-seninle-bir-gun-maca-gidelim-1067078561.html
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Enkaz altından çıkarılan Galatasaraylı Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti
11:56 28.02.2023 (güncellendi: 11:57 28.02.2023) Abone ol
Adıyaman'da enkaz altından çıkarılan ancak iki bacağını kaybeden ve bir süredir Ankara'da tedavi gören 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti. Galatasaray taraftarı olan Cihan; Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve Dursun Özbek ile telefonda görüşmüştü. Tanju Çolak da Cihan'ı hastanede ziyaret ederek, imzalı forma hediye etmişti.
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde Adıyaman'da enkaz altında kalan ve 62. saatte kurtarılan Cihan Emir Parlak yaşamını yitirdi. Ankara'da tedavi altına alınan Parlak, iki bacağını depremde kaybetmişti.
Cihan, sarı-kırmızılı futbolcular Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile telefonda görüşmüştü.
Cihan Emir, İstanbul'a gelip Fenerbahçe maçını tribünde izlemek istediğini söylemiş, Dursun Özbek de Cihan'a, "Fenerbahçe maçına sizi getireceğim, şampiyonluk maçı olacak" ifadelerini kullanmıştı.
Türk futbol tarihinin en golcü oyuncusu olan Tanju Çolak da Cihan Emir Parlak’ı Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti. Çolak, Cihan'a tüm takım imzalı Galatasaray forması hediye etmiş ve Florya Metin Oktay Tesisleri'ne götürerek sarı-kırmızılı futbolcular ve Teknik Direktör Okan Buruk ile tanıştıracağının sözünü vermişti.