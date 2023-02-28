https://sputniknews.com.tr/20230228/ekrem-imamoglu-bu-raporu-incelemeli-1067611129.html

‘Ekrem İmamoğlu bu raporu incelemeli’

‘Ekrem İmamoğlu bu raporu incelemeli’

Kahramanmaraş merkezli ve 10 şehri etkileyen depremlerin ardından gündeme dair önemli haber başlıkları ve gazete manşetleri Radyo Sputnik’te Ali Çağatay ile... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T17:26+0300

2023-02-28T17:26+0300

2023-02-28T17:47+0300

seyir hali

radyo

deprem

kahramanmaraş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067610960_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_ee044661989c309a34a6109f8d71551a.jpg

‘Ekrem İmamoğlu bu raporu incelemeli’ ‘Ekrem İmamoğlu bu raporu incelemeli’

Ali Çağatay, Kızılay’ın AHBAP derneğine para karşılığında çadır ve gıda satışı yapmasını eleştirerek, ‘Kızılay 250 bin tane gönüllü kadrosu ile bu deprem sürecinde çok daha aktif olmalıydı’ dedi.Ali Çağatay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 1 Mart’ta açıklayacağı ‘Deprem Seferberliği Planı’na destek olmak amacıyla Prof. Naci Görür tarafından hazırlanmış deprem raporunu özetledi. Ali Çağatay hazırlanan rapora ilişkin düşünceleri aktararak şu cümleleri söyledi:‘Prof. Naci Görür’ün açıkladığı deprem raporuna göre, beklenen İstanbul depreminin barajlara olası etkileri kaleme alınmış. Beklenen İstanbul depremi 8 ve üzeri büyüklüğünde olursa barajlarımızın ne gibi etkilere maruz kalacağı detaylı olarak hazırlanmış. Ben de bu raporu Ekrem İmamoğlu’nun incelemesini isterim.’

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Ali Çağatay https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ali Çağatay https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

radyo, deprem, kahramanmaraş, аудио