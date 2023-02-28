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SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20230228/ekrem-imamoglu-bu-raporu-incelemeli-1067611129.html
‘Ekrem İmamoğlu bu raporu incelemeli’
‘Ekrem İmamoğlu bu raporu incelemeli’
Kahramanmaraş merkezli ve 10 şehri etkileyen depremlerin ardından gündeme dair önemli haber başlıkları ve gazete manşetleri Radyo Sputnik’te Ali Çağatay ile... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T17:26+0300
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seyir hali
radyo
deprem
kahramanmaraş
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‘Ekrem İmamoğlu bu raporu incelemeli’
‘Ekrem İmamoğlu bu raporu incelemeli’
Ali Çağatay, Kızılay’ın AHBAP derneğine para karşılığında çadır ve gıda satışı yapmasını eleştirerek, ‘Kızılay 250 bin tane gönüllü kadrosu ile bu deprem sürecinde çok daha aktif olmalıydı’ dedi.Ali Çağatay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 1 Mart’ta açıklayacağı ‘Deprem Seferberliği Planı’na destek olmak amacıyla Prof. Naci Görür tarafından hazırlanmış deprem raporunu özetledi. Ali Çağatay hazırlanan rapora ilişkin düşünceleri aktararak şu cümleleri söyledi:‘Prof. Naci Görür’ün açıkladığı deprem raporuna göre, beklenen İstanbul depreminin barajlara olası etkileri kaleme alınmış. Beklenen İstanbul depremi 8 ve üzeri büyüklüğünde olursa barajlarımızın ne gibi etkilere maruz kalacağı detaylı olarak hazırlanmış. Ben de bu raporu Ekrem İmamoğlu’nun incelemesini isterim.’
kahramanmaraş
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Ali Çağatay
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radyo, deprem, kahramanmaraş, аудио
radyo, deprem, kahramanmaraş, аудио

‘Ekrem İmamoğlu bu raporu incelemeli’

17:26 28.02.2023 (güncellendi: 17:47 28.02.2023)
SEYİR HALİ
‘Ekrem İmamoğlu bu raporu incelemeli’
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Kahramanmaraş merkezli ve 10 şehri etkileyen depremlerin ardından gündeme dair önemli haber başlıkları ve gazete manşetleri Radyo Sputnik’te Ali Çağatay ile Seyir Hali programında masaya yatırıldı.
Ali Çağatay, Kızılay’ın AHBAP derneğine para karşılığında çadır ve gıda satışı yapmasını eleştirerek, ‘Kızılay 250 bin tane gönüllü kadrosu ile bu deprem sürecinde çok daha aktif olmalıydı’ dedi.
Ali Çağatay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 1 Mart’ta açıklayacağı ‘Deprem Seferberliği Planı’na destek olmak amacıyla Prof. Naci Görür tarafından hazırlanmış deprem raporunu özetledi. Ali Çağatay hazırlanan rapora ilişkin düşünceleri aktararak şu cümleleri söyledi:
‘Prof. Naci Görür’ün açıkladığı deprem raporuna göre, beklenen İstanbul depreminin barajlara olası etkileri kaleme alınmış. Beklenen İstanbul depremi 8 ve üzeri büyüklüğünde olursa barajlarımızın ne gibi etkilere maruz kalacağı detaylı olarak hazırlanmış. Ben de bu raporu Ekrem İmamoğlu’nun incelemesini isterim.’
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