https://sputniknews.com.tr/20230228/ekrem-imamoglu-bu-raporu-incelemeli-1067611129.html
‘Ekrem İmamoğlu bu raporu incelemeli’
‘Ekrem İmamoğlu bu raporu incelemeli’
Kahramanmaraş merkezli ve 10 şehri etkileyen depremlerin ardından gündeme dair önemli haber başlıkları ve gazete manşetleri Radyo Sputnik’te Ali Çağatay ile... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T17:26+0300
2023-02-28T17:26+0300
2023-02-28T17:47+0300
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deprem
kahramanmaraş
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‘Ekrem İmamoğlu bu raporu incelemeli’
‘Ekrem İmamoğlu bu raporu incelemeli’
Ali Çağatay, Kızılay’ın AHBAP derneğine para karşılığında çadır ve gıda satışı yapmasını eleştirerek, ‘Kızılay 250 bin tane gönüllü kadrosu ile bu deprem sürecinde çok daha aktif olmalıydı’ dedi.Ali Çağatay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 1 Mart’ta açıklayacağı ‘Deprem Seferberliği Planı’na destek olmak amacıyla Prof. Naci Görür tarafından hazırlanmış deprem raporunu özetledi. Ali Çağatay hazırlanan rapora ilişkin düşünceleri aktararak şu cümleleri söyledi:‘Prof. Naci Görür’ün açıkladığı deprem raporuna göre, beklenen İstanbul depreminin barajlara olası etkileri kaleme alınmış. Beklenen İstanbul depremi 8 ve üzeri büyüklüğünde olursa barajlarımızın ne gibi etkilere maruz kalacağı detaylı olarak hazırlanmış. Ben de bu raporu Ekrem İmamoğlu’nun incelemesini isterim.’
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Ali Çağatay
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Ali Çağatay
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
radyo, deprem, kahramanmaraş, аудио
radyo, deprem, kahramanmaraş, аудио
‘Ekrem İmamoğlu bu raporu incelemeli’
17:26 28.02.2023 (güncellendi: 17:47 28.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş merkezli ve 10 şehri etkileyen depremlerin ardından gündeme dair önemli haber başlıkları ve gazete manşetleri Radyo Sputnik’te Ali Çağatay ile Seyir Hali programında masaya yatırıldı.
Ali Çağatay, Kızılay’ın AHBAP derneğine para karşılığında çadır ve gıda satışı yapmasını eleştirerek, ‘Kızılay 250 bin tane gönüllü kadrosu ile bu deprem sürecinde çok daha aktif olmalıydı’ dedi.
Ali Çağatay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 1 Mart’ta açıklayacağı ‘Deprem Seferberliği Planı’na destek olmak amacıyla Prof. Naci Görür tarafından hazırlanmış deprem raporunu özetledi. Ali Çağatay hazırlanan rapora ilişkin düşünceleri aktararak şu cümleleri söyledi:
‘Prof. Naci Görür’ün açıkladığı deprem raporuna göre, beklenen İstanbul depreminin barajlara olası etkileri kaleme alınmış. Beklenen İstanbul depremi 8 ve üzeri büyüklüğünde olursa barajlarımızın ne gibi etkilere maruz kalacağı detaylı olarak hazırlanmış. Ben de bu raporu Ekrem İmamoğlu’nun incelemesini isterim.’