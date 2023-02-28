https://sputniknews.com.tr/20230228/dunyanin-en-buyuk-dizustu-bilgisayari-uretildi-yavru-bir-suaygiri-boyutunda-1067594361.html

'Dünyanın en büyük dizüstü bilgisayarı' üretildi

'Dünyanın en büyük dizüstü bilgisayarı' üretildi

YouTuber çift Evan ve Katelyn, 'dünyanın en büyük oyun dizüstü bilgisayarını' topladı. Bilgisayar, yavru bir suaygırı büyüklüğünde ve en yeni oyunlar... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T12:31+0300

2023-02-28T12:31+0300

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yaşam

dizüstü bilgisayar

rekor

youtube

oyun

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Pek çok oyun bilgisayarı artık yeni nesil konsollar veya PC'lerle aynı seviyede iyi grafikler sunuyor ve hatta 4K monitörler de bulunduruyor.Fakat pek çok kullanıcı, bu bilgisayarların ekranının küçük olmasından şikayetçi.YouTuber çift Evan ve Katelyn, soruna el atarak 'dünyanın en büyük oyun dizüstü bilgisayarını' topladı.Ürettikleri dizüstü bilgisayar, 45 kilogram ağırlığında ve yavru bir suaygırı büyüklüğünde.Piyasadaki en büyük dizüstü bilgisayarın 21 inç olması nedeniyle Evan ve Katelyn, Samsung M70B monitör kullanarak 43 inçlik bir model yapmayı denedi.Karşılaştıkları en büyük zorluk, bilgisayarın en üst düzey grafik kartı ve işlemciyi içeren donanımını çalıştıracak kadar güçlü bir pil bulmaktı.Çift, nihayetinde taşınabilir jeneratör kullanmak zorunda kaldı ve bilgisayar ağırlaştı.Videonun sonunda bitmiş ürünü gösteren Katelyn, "Işıklar, son parçalar, yanan klavye; sanki büyük bir dizüstü bilgisayar gibi görünüyor! Bu çılgınca!" dedi.Çift, bilgisayarda 2022 yılının en popüler oyunları olan Elden Ring ve Stray'i oynadı.

https://sputniknews.com.tr/20230131/meksikada-704-metre-uzunlugundaki-tako-ile-dunya-rekoru-kirildi-1066376144.html

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dizüstü bilgisayar, rekor, youtube, oyun