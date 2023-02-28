https://sputniknews.com.tr/20230228/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1067584262.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 18.8870 liradan, euro 19.9920 liradan güne başladı. 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T09:11+0300

2023-02-28T09:11+0300

2023-02-28T09:11+0300

ekonomi

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Serbest piyasada 18.8850 liradan alınan dolar 18.8870 liradan satılıyor. 19.9900 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 19.9920 lira olarak belirlendi.Dün, doların satış fiyatı 18.8920 lira, euronun satış fiyatı ise 20.0130 lira olmuştu.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 101 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 783 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 111 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1813 dolar seviyelerinde.Brent petrolün varil fiyatı 82.53 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.53 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.197 puandan başladı.

https://sputniknews.com.tr/20230227/altin-fiyatlari-haftaya-dususle-basladi-1067536272.html

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