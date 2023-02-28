Depremle satışları arttı: Muhabbet kuşları depremi önceden hissedebilir mi?

© AA Bazı vatandaşlar depremden önce kuşların aşırı ses çıkardıklarını, huzursuz olduklarını dile getirdiklerini anlatan Üstündağ, “Bazı müşterilerimiz geldi. Depremden önce kuşların çırpındığını, depremin olacağını hissettiklerini söylediler. Bu nedenle şuan kuşlara aşırı bir talep var. En az üç dakika önceden uyardıklarını söylüyorlar. Bu üç dakikada insanlar için evden kaçış demektir. Çok büyük bir süre” dedi