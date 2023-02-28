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Depremle satışları arttı: Muhabbet kuşları depremi önceden hissedebilir mi?
Depremle satışları arttı: Muhabbet kuşları depremi önceden hissedebilir mi?
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 11 ili etkileyen depremlerin ardından muhabbet kuşu satışlarında ciddi oranda artış yaşandı. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, kahramanmaraş, muhabbet kuşu, deprem, фото
fotoğraf, kahramanmaraş, muhabbet kuşu, deprem, фото

Depremle satışları arttı: Muhabbet kuşları depremi önceden hissedebilir mi?

12:33 28.02.2023
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 11 ili etkileyen depremlerin ardından muhabbet kuşu satışlarında ciddi oranda artış yaşandı.
© AASarsıntılardan önce hayvanların garip davranışlar sergilediği iddialarının yeniden gündeme gelmesi ve bazı bilim insanlarının hayvanların depremin öncül sarsıntılarını saniyeler veya dakikalar önce hissedebileceği yönündeki açıklamaları kuş satışlarını artırdı.
Deprem satışları arttırdı: Muhabbet kuşları depremi önceden hisseder mi? - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Sarsıntılardan önce hayvanların garip davranışlar sergilediği iddialarının yeniden gündeme gelmesi ve bazı bilim insanlarının hayvanların depremin öncül sarsıntılarını saniyeler veya dakikalar önce hissedebileceği yönündeki açıklamaları kuş satışlarını artırdı.
© AAPetshoplarda kuş satışlarının yanı sıra kedi ve köpeklere de rağbet olduğu ifade edildi.
Deprem satışları arttırdı: Muhabbet kuşları depremi önceden hisseder mi? - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Petshoplarda kuş satışlarının yanı sıra kedi ve köpeklere de rağbet olduğu ifade edildi.
© AA“Depremle birlikte hayvanların ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu anladık” diyen petshop sahibi Songül Üstündağ, depremden önce kuş satışları düşük iken şuanda aşırı derece de talep olduğunu söyledi.
Deprem satışları arttırdı: Muhabbet kuşları depremi önceden hisseder mi? - Sputnik Türkiye
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© AA
“Depremle birlikte hayvanların ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu anladık” diyen petshop sahibi Songül Üstündağ, depremden önce kuş satışları düşük iken şuanda aşırı derece de talep olduğunu söyledi.
© AABazı vatandaşlar depremden önce kuşların aşırı ses çıkardıklarını, huzursuz olduklarını dile getirdiklerini anlatan Üstündağ, “Bazı müşterilerimiz geldi. Depremden önce kuşların çırpındığını, depremin olacağını hissettiklerini söylediler. Bu nedenle şuan kuşlara aşırı bir talep var. En az üç dakika önceden uyardıklarını söylüyorlar. Bu üç dakikada insanlar için evden kaçış demektir. Çok büyük bir süre” dedi
Deprem satışları arttırdı: Muhabbet kuşları depremi önceden hisseder mi? - Sputnik Türkiye
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© AA
Bazı vatandaşlar depremden önce kuşların aşırı ses çıkardıklarını, huzursuz olduklarını dile getirdiklerini anlatan Üstündağ, “Bazı müşterilerimiz geldi. Depremden önce kuşların çırpındığını, depremin olacağını hissettiklerini söylediler. Bu nedenle şuan kuşlara aşırı bir talep var. En az üç dakika önceden uyardıklarını söylüyorlar. Bu üç dakikada insanlar için evden kaçış demektir. Çok büyük bir süre” dedi
© AADiğer hayvanlardan da kedilerin deprem öncesi aşırı tedirgin oldukları, miyavladıkları, kendilerini hırpaladıklarını bazı müşterilerin anlattıklarını kaydeden Üstündağ, “Hayvanların ne kadar kıymetli olduklarını anladık. İnsanlarla iç içe olduklarını, onları koruduklarını görüyoruz. Deprem bölgesinden de bu tür haberler alıyoruz. Deprem sonrası bazı hayvanların yerini gösterdiğine dair haberler geliyor” ifadelerini kullandı.
Deprem satışları arttırdı: Muhabbet kuşları depremi önceden hisseder mi? - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Diğer hayvanlardan da kedilerin deprem öncesi aşırı tedirgin oldukları, miyavladıkları, kendilerini hırpaladıklarını bazı müşterilerin anlattıklarını kaydeden Üstündağ, “Hayvanların ne kadar kıymetli olduklarını anladık. İnsanlarla iç içe olduklarını, onları koruduklarını görüyoruz. Deprem bölgesinden de bu tür haberler alıyoruz. Deprem sonrası bazı hayvanların yerini gösterdiğine dair haberler geliyor” ifadelerini kullandı.
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