Depremle satışları arttı: Muhabbet kuşları depremi önceden hissedebilir mi?

© AASarsıntılardan önce hayvanların garip davranışlar sergilediği iddialarının yeniden gündeme gelmesi ve bazı bilim insanlarının hayvanların depremin öncül sarsıntılarını saniyeler veya dakikalar önce hissedebileceği yönündeki açıklamaları kuş satışlarını artırdı.
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© AA
Sarsıntılardan önce hayvanların garip davranışlar sergilediği iddialarının yeniden gündeme gelmesi ve bazı bilim insanlarının hayvanların depremin öncül sarsıntılarını saniyeler veya dakikalar önce hissedebileceği yönündeki açıklamaları kuş satışlarını artırdı.
© AAPetshoplarda kuş satışlarının yanı sıra kedi ve köpeklere de rağbet olduğu ifade edildi.
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© AA
Petshoplarda kuş satışlarının yanı sıra kedi ve köpeklere de rağbet olduğu ifade edildi.
© AA“Depremle birlikte hayvanların ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu anladık” diyen petshop sahibi Songül Üstündağ, depremden önce kuş satışları düşük iken şuanda aşırı derece de talep olduğunu söyledi.
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© AA
“Depremle birlikte hayvanların ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu anladık” diyen petshop sahibi Songül Üstündağ, depremden önce kuş satışları düşük iken şuanda aşırı derece de talep olduğunu söyledi.
© AABazı vatandaşlar depremden önce kuşların aşırı ses çıkardıklarını, huzursuz olduklarını dile getirdiklerini anlatan Üstündağ, “Bazı müşterilerimiz geldi. Depremden önce kuşların çırpındığını, depremin olacağını hissettiklerini söylediler. Bu nedenle şuan kuşlara aşırı bir talep var. En az üç dakika önceden uyardıklarını söylüyorlar. Bu üç dakikada insanlar için evden kaçış demektir. Çok büyük bir süre” dedi
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© AA
Bazı vatandaşlar depremden önce kuşların aşırı ses çıkardıklarını, huzursuz olduklarını dile getirdiklerini anlatan Üstündağ, “Bazı müşterilerimiz geldi. Depremden önce kuşların çırpındığını, depremin olacağını hissettiklerini söylediler. Bu nedenle şuan kuşlara aşırı bir talep var. En az üç dakika önceden uyardıklarını söylüyorlar. Bu üç dakikada insanlar için evden kaçış demektir. Çok büyük bir süre” dedi
© AADiğer hayvanlardan da kedilerin deprem öncesi aşırı tedirgin oldukları, miyavladıkları, kendilerini hırpaladıklarını bazı müşterilerin anlattıklarını kaydeden Üstündağ, “Hayvanların ne kadar kıymetli olduklarını anladık. İnsanlarla iç içe olduklarını, onları koruduklarını görüyoruz. Deprem bölgesinden de bu tür haberler alıyoruz. Deprem sonrası bazı hayvanların yerini gösterdiğine dair haberler geliyor” ifadelerini kullandı.
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© AA
Diğer hayvanlardan da kedilerin deprem öncesi aşırı tedirgin oldukları, miyavladıkları, kendilerini hırpaladıklarını bazı müşterilerin anlattıklarını kaydeden Üstündağ, “Hayvanların ne kadar kıymetli olduklarını anladık. İnsanlarla iç içe olduklarını, onları koruduklarını görüyoruz. Deprem bölgesinden de bu tür haberler alıyoruz. Deprem sonrası bazı hayvanların yerini gösterdiğine dair haberler geliyor” ifadelerini kullandı.