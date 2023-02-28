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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230228/depremde-yikilan-binalarin-molozlarina-asbest-onlemi-1067608992.html
Depremde yıkılan binaların molozlarına 'asbest' önlemi
Depremde yıkılan binaların molozlarına 'asbest' önlemi
Yüreğimizi yakan deprem felaketinin etkilediği illerden biri de Diyarbakır oldu. Kentte yıkılan binaların molozlarının döküldüğü hafriyat alanlarında asbestli... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T16:28+0300
2023-02-28T16:28+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
diyarbakır
deprem
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da yıkılan binaların molozların döküldüğü hafriyat alanlarında, asbestli atıkların yeraltı sularına karışmaması amacıyla, zemine kil serpilip sıkıştırma yapılarak önlem alındı.DHA'nın haberine göre Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da yıkılan 7 bina ile beraber, acil yıkım kararı verilen binaların yıkımından sonra çıkan molozların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nce başlatılan çalışmalar sürüyor.Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yenişehir ilçesi Dokuzçeltik Mahallesi’ndeki hafriyat atıkları kontrol yönetmeliği çerçevesinde çevreye ve yer altı sularına zarar vermeyecek şekilde stoklanıyor.Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, molozlardan yer altı sularına sızıntıyla asbestin karışmasını önlemek amacıyla zemine kil serip sıkıştırma yapıyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ilaçlama ekipleri ise alanda zararlılara karşı biodisal çalışma ile dezenfekte işlemi yapıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı alanda aydınlatma çalışması yaparak kameralarla güvenliği sağlarken ayrıca polis ekipleri de alanda görev alıyor. Hukuki sürecin sona ermesinin ardından da, alanda ayrıştırma işlemi yapılacak.
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diyarbakır, deprem
diyarbakır, deprem

Depremde yıkılan binaların molozlarına 'asbest' önlemi

16:28 28.02.2023
© AAMalatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© AA
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Yüreğimizi yakan deprem felaketinin etkilediği illerden biri de Diyarbakır oldu. Kentte yıkılan binaların molozlarının döküldüğü hafriyat alanlarında asbestli atıklara karşı da önlemler alınmaya başlandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da yıkılan binaların molozların döküldüğü hafriyat alanlarında, asbestli atıkların yeraltı sularına karışmaması amacıyla, zemine kil serpilip sıkıştırma yapılarak önlem alındı.
DHA'nın haberine göre Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da yıkılan 7 bina ile beraber, acil yıkım kararı verilen binaların yıkımından sonra çıkan molozların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nce başlatılan çalışmalar sürüyor.
Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yenişehir ilçesi Dokuzçeltik Mahallesi’ndeki hafriyat atıkları kontrol yönetmeliği çerçevesinde çevreye ve yer altı sularına zarar vermeyecek şekilde stoklanıyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, molozlardan yer altı sularına sızıntıyla asbestin karışmasını önlemek amacıyla zemine kil serip sıkıştırma yapıyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ilaçlama ekipleri ise alanda zararlılara karşı biodisal çalışma ile dezenfekte işlemi yapıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı alanda aydınlatma çalışması yaparak kameralarla güvenliği sağlarken ayrıca polis ekipleri de alanda görev alıyor. Hukuki sürecin sona ermesinin ardından da, alanda ayrıştırma işlemi yapılacak.
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