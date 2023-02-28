https://sputniknews.com.tr/20230228/deprem-bolgesinden-ucretsiz-tahliye-ucuslari-bu-gece-sona-eriyor-1067613672.html

Deprem bölgesinden ücretsiz tahliye uçuşları bu gece sona eriyor

Deprem bölgesinden ücretsiz tahliye uçuşları bu gece sona eriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hava yolu şirketlerinin başlattığı ücretsiz tahliye uçuşları bu gece sona eriyor. 28.02.2023, Sputnik Türkiye

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

uçuş

tahliye

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'Asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerden Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa etkilendi.Depremlerin ardından bölgeden ayrılmak isteyen afetzedeler için THY, Pegasus ve SunExpres uçuşlarını ücretsiz hale getirdi.1 Mart'a kadar ücretsiz yapılan uçuşlar bu gece itibarıyla sona eriyor.Edinilen bilgiye göre THY, 6-28 Şubat'ta deprem bölgesindeki illerden çıkışlı toplam 2 bin 395 ücretsiz seferle 430 bin 233 afetzede bölgeden tahliyesini sağladı.Deprem bölgesindeki illere varışlı 2 bin 320 sefer düzenleyen THY, toplam 416 bin 165 arama kurtarma ve yardım ekibi üyesini de deprem bölgelerine ulaştırdı.Tüm operasyonlarını yardım malzemelerinin taşınmasına tahsis eden Turkish Cargo ise 405 kargo seferiyle 15 bin 489 ton yardım malzemesini afet bölgelerine ücretsiz taşıdı.

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