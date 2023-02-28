https://sputniknews.com.tr/20230228/deprem-bolgesinde-zarar-goren-kulturel-miras-icin-baskanlik-kurulacak-1067583335.html

Deprem bölgesinde zarar gören kültürel miras için başkanlık kurulacak

Deprem bölgesinde zarar gören kültürel miras için başkanlık kurulacak

Yaşanan depremler bölgedeki kültür varlıklarına da ciddi boyutta zarar verdi. Özellikle Hatay’da çok sayıda tarihi yapı zarar gördü. Kültür ve Turizm Bakanı... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T07:41+0300

2023-02-28T07:41+0300

2023-02-28T07:41+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

kültür ve turizm bakanlığı

mehmet nuri ersoy

deprem

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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli yaşanan depremler, tarihi yapısıyla bilinen bölgede kültür varlıklarının da zarar görmesine neden oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay Arkeoloji Müzesi’nde düzenlenen Hatay Kültürel Mirasını Koruma Bilimsel Danışma Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçen hafta kentte tarihi ve kültürel yapılarla ilgili inceleme gerçekleştirildiğinin bilgisini verdi.'Mülkiyete bakılmadan koruma sağlanıyor'Bakanlık olarak 11 ildeki kültür varlıklarının hasarlarının tespitine ilişkin hızlı çalışma yürütüldüğünü belirten Ersoy, "Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze bağlı 502 kişilik ekibimiz tespit çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Aynı zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğümüze bağlı 38 ekip ve 77 kişiden oluşan ayrı bir ekibimiz de vakıf mallarıyla ilgili tespitlerde bulunmaya devam ediyorlar” dedi.Saha çalışmaları kapsamında mülkiyeti kamu ya da özel olmasına bakılmaksızın tüm tescilli kültür varlıklarının, diğer yapılardan ayrılmasının sağlanacağı koruma levhalarının takıldığını belirten Ersoy, ulaşım sağlanabilen yerlere ise koruma bantları çekilmeye devam edilmekte olduğunu ekledi.Destek verecek üniversitelerin de davet edileceğini söyleyen Ersoy, “Her üniversite yetkin olduğu konularda eğer gönüllü olarak çalışmak istiyorlarsa onlara da çalışma ortamlarını yaratmak istiyoruz" diye konuştu.'Çok sayıda yapı hasar gördü, yıkıldı'Kurtarılabilecek kültür varlıkları üzerine çalışma yapılacağını belirten Bakan Ersoy, "Çok sayıda yapı hasar gördü, yıkıldı. Tescilli yapıların enkazı içinde kurtarılabilecek değerli kültür varlıklarımız var. İlk etapta hızlı şekilde Afet Bölgesi Kazı Başkanlığı oluşturuyoruz. Bu başkanlık ve ekipleri, bu işte uzman olanlardan oluşacak. Yıkılmış olan tescilli varlıkların enkazlarının içinden kurtarılabilecek değerleri, kültür varlıklarımızı çıkarıp koruma altına alacağız” dedi.Enkazların içinde rekonstrüksiyon ve restorasyonda kullanabilecek yapı malzemelerinin de olduğunu ekleyen Ersoy, bunların kurtarılması ve sağlıklı ortamlara çekilmesi için de çalışılacağının bilgisini verdi.Ortak operasyon merkezi oluşturulacakKültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Hatay'da ortak bir operasyon merkezi oluşturacaklarını belirten Ersoy, bu merkezin hızlı karar alımı ve hareket edilmesi açısından önemli olduğunun altını çizerek şöyle devam etti:

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türkiye, kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy, deprem