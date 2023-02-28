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https://sputniknews.com.tr/20230228/cumhurbaskani-erdogan-malatyanin-dogansehir-ilcesindeki-konteyner-kenti-ziyaretinde-konusuyor-1067614313.html
Erdoğan: Asrın felaketi karşısında, asrın dayanışmasını sergileyerek engelleri aşmanın çabasındayız
Erdoğan: Asrın felaketi karşısında, asrın dayanışmasını sergileyerek engelleri aşmanın çabasındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler e ilişkin, "Asrın felaketi karşısında, asrın dayanışmasını sergileyerek engelleri aşmanın çabasındayız"... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T19:22+0300
2023-02-28T19:28+0300
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki konteyner kenti ziyaretinde konuşuyor.
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60
recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Asrın felaketi karşısında, asrın dayanışmasını sergileyerek engelleri aşmanın çabasındayız

19:22 28.02.2023 (güncellendi: 19:28 28.02.2023)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler e ilişkin, "Asrın felaketi karşısında, asrın dayanışmasını sergileyerek engelleri aşmanın çabasındayız" dediç
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki konteyner kenti ziyaretinde konuşuyor.
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