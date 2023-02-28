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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230228/cok-usuyorum-baba-sozleriyle-hafizalara-kazinan-9-yasindaki-yagmurun-hayali-gercek-oldu-1067587324.html
'Çok üşüyorum baba' sözleriyle hafızalara kazınan 9 yaşındaki Yağmur'un hayali gerçek oldu
'Çok üşüyorum baba' sözleriyle hafızalara kazınan 9 yaşındaki Yağmur'un hayali gerçek oldu
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 40 saat sonra enkaz altından çıkartılan ve “Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu. Anneanneme gitmek istiyorum baba”... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
deprem
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde 7 katlı bir bina çökmüş ve 40 saat sonra enkaz altından 9 yaşındaki Yağmur Albayrak sağ çıkarılmıştı. Babasının başında sürekli moral verdiği küçük Yağmur, ''Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu. Anneanneme gitmek istiyorum baba” sözleri ile herkesi ağlatmıştı. Depremin simgelerinden biri haline gelen Yağmur'un tedavisi Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde sürüyor. Şarkı dinlemeyi ve söylemeyi çok seven Yağmur, sanatçı Deniz Toprak'ı çok sevdiğini ve görmek istediğini dile getirmişti. Haberinin ardından sanatçı Deniz Toprak, Yağmur'un çağrısına kayıtsız kalmadı ve İstanbul'dan Elazığ'a geldi. Toprak, hastanede tedavisi süren Yağmur'a sürpriz yaptı. Toprak'ı bir anda karşısında gören Yağmur ise büyük mutluluk yaşadı. Sanatçı Toprak, Yağmur ile uzun süre sohbet etti ve hediyeler verdi. Ardından Toprak ve Yağmur karşılıklı düet yaptı.'Yağmur türkülerime farklı bir anlam yükledi'Çok mutlu olduğunu dile getiren Yağmur Toprak, “Deniz ablayı daha yakından gördüğüm için mutluyum. Beraber şarkı söyledik. Deniz abla bana hediyeler almıştı onları açtık. Merak ediyordum, bana sürpriz yaptı” dedi.Yağmur'un kendisini çok kalpten ve yürekten çağırdığını dile getiren Deniz Toprak, ''Yağmur, sanatçı kimliğime, türkülerime farklı bir anlam yükledi. O da artık bir kızım her zaman onun hayatında olacağım. İlerleyen zamanlarda onunla birlikte çok güzel zaman geçireceğiz. Duygu dolu anlar yaşadık. Türküler söyledik, sarıldık. Çok tatlı ve güzel bir kız. Tüm Türk halk müziği ustalarım adına kendine bağlama hediye ettim. Artık bayrak yağmurda. Ondan çok güzel şeyler bekliyorum. Çünkü çok yetenekli ve sesi çok güzel. Çok da akıllı bir kızımız. Ona hayırlı bir gelecek diliyorum” diye konuştu.
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kahramanmaraş, deprem, depremzede
kahramanmaraş, deprem, depremzede

'Çok üşüyorum baba' sözleriyle hafızalara kazınan 9 yaşındaki Yağmur'un hayali gerçek oldu

10:17 28.02.2023 (güncellendi: 10:18 28.02.2023)
© İHA / KAMİL CANKILIÇ - YAKUP SAĞLAMKahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 40 saat sonra enkaz altından çıkartılan ve “Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu. Anneanneme gitmek istiyorum baba” sözleriyle hafızalara kazınan 9 yaşındaki Yağmur Albayrak'ın en büyük hayali gerçekleşti. Yağmur, kendisi için İstanbul'dan Elazığ'a gelen sanatçı Deniz Toprak ile hastane odasında düet yaptı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 40 saat sonra enkaz altından çıkartılan ve “Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu. Anneanneme gitmek istiyorum baba” sözleriyle hafızalara kazınan 9 yaşındaki Yağmur Albayrak'ın en büyük hayali gerçekleşti. Yağmur, kendisi için İstanbul'dan Elazığ'a gelen sanatçı Deniz Toprak ile hastane odasında düet yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© İHA / KAMİL CANKILIÇ - YAKUP SAĞLAM
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 40 saat sonra enkaz altından çıkartılan ve “Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu. Anneanneme gitmek istiyorum baba” sözleriyle hafızalara kazınan 9 yaşındaki Yağmur Albayrak'ın en büyük hayali gerçekleşti. Yağmur, kendisi için İstanbul'dan Elazığ'a gelen sanatçı Deniz Toprak ile hastane odasında düet yaptı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde 7 katlı bir bina çökmüş ve 40 saat sonra enkaz altından 9 yaşındaki Yağmur Albayrak sağ çıkarılmıştı. Babasının başında sürekli moral verdiği küçük Yağmur, ''Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu. Anneanneme gitmek istiyorum baba” sözleri ile herkesi ağlatmıştı. Depremin simgelerinden biri haline gelen Yağmur'un tedavisi Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde sürüyor.
Şarkı dinlemeyi ve söylemeyi çok seven Yağmur, sanatçı Deniz Toprak'ı çok sevdiğini ve görmek istediğini dile getirmişti. Haberinin ardından sanatçı Deniz Toprak, Yağmur'un çağrısına kayıtsız kalmadı ve İstanbul'dan Elazığ'a geldi. Toprak, hastanede tedavisi süren Yağmur'a sürpriz yaptı. Toprak'ı bir anda karşısında gören Yağmur ise büyük mutluluk yaşadı. Sanatçı Toprak, Yağmur ile uzun süre sohbet etti ve hediyeler verdi. Ardından Toprak ve Yağmur karşılıklı düet yaptı.

'Yağmur türkülerime farklı bir anlam yükledi'

Çok mutlu olduğunu dile getiren Yağmur Toprak, “Deniz ablayı daha yakından gördüğüm için mutluyum. Beraber şarkı söyledik. Deniz abla bana hediyeler almıştı onları açtık. Merak ediyordum, bana sürpriz yaptı” dedi.
Yağmur'un kendisini çok kalpten ve yürekten çağırdığını dile getiren Deniz Toprak, ''Yağmur, sanatçı kimliğime, türkülerime farklı bir anlam yükledi. O da artık bir kızım her zaman onun hayatında olacağım. İlerleyen zamanlarda onunla birlikte çok güzel zaman geçireceğiz. Duygu dolu anlar yaşadık. Türküler söyledik, sarıldık. Çok tatlı ve güzel bir kız. Tüm Türk halk müziği ustalarım adına kendine bağlama hediye ettim. Artık bayrak yağmurda. Ondan çok güzel şeyler bekliyorum. Çünkü çok yetenekli ve sesi çok güzel. Çok da akıllı bir kızımız. Ona hayırlı bir gelecek diliyorum” diye konuştu.
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