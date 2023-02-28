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Çin'de 'öpüşme cihazı' icat edildi
Çin'de 'öpüşme cihazı' icat edildi
Çin'de kullanıcının dudaklarının basıncını ve hareketini taklit eden ve 'gerçek bir öpüşme deneyimi sunduğu' belirtilen cihaz geliştirildi. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T09:56+0300
2023-02-28T09:56+0300
yaşam
çin
öpüşme
cihaz
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Çin'de Changzhou Mekatronik Teknolojisi Meslek Enstitüsü tarafından kullanıcının dudaklarının basıncını ve hareketini taklit ederek 'gerçek öpüşme deneyimi sunduğu' iddia edilen bir cihaz geliştirildi.Basınç sensörleriyle donatılan sıcak silikon dudaklara sahip olan cihazın uzak mesafe ilişki yaşayan çiftlerin fiziksel olarak yakınlaşma deneyimi elde etmeleri için fırsat olduğu belirtildi.Bununla beraber cihazın 'kullanıcının dudak basıncını, hareketini ve sıcaklığını' taklit ettiği ve ayrıca kullanıcının çıkardığı sesleri de iletebildiği' ifade edildi.Cihaz, tanıtılmasının ardından Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da gündem oldu.Nasıl çalışıyor?Cihazı kullanmak için akıllı telefon uygulaması indirilmesi ve cihazın sonra telefonun şarj bağlantı noktasına takılması gerekiyor.Çiftler, öpüşecekleri zaman görüntülü arama başlatabiliyor.Öte yandan cihaz, ülkenin en büyük çevrimiçi alışveriş sitelerinden Taobao'da 41 dolara alıcı buluyor.Mucidi Jiang Zhongli, fikri üniversitede kız arkadaşıyla ayrı kentlerde yaşadığı zaman geliştirdiğini dile getirdi.Benzer bir cihaz daha geliştirilmiştiDaha önce 2016 yılında Malezya'da bulunan Imagineering Enstitüsü de benzer bir cihaz geliştirerek piyasaya sürmüştü.'Kissinger' adındaki alette gerçekçi görünen dudaklar değil, dokunmaya karşı duyarlı silikon bir ped bulunuyordu.
https://sputniknews.com.tr/20220429/metaversee-opusme-hissi-veren-eklentiler-geliyor--1055956234.html
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çin, öpüşme, cihaz, icat
çin, öpüşme, cihaz, icat

Çin'de 'öpüşme cihazı' icat edildi

09:56 28.02.2023
© Sputnik / Kirill Braga / Multimedya arşivine gidinVolgograd parkında öpüşen aşıklar
Volgograd parkında öpüşen aşıklar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© Sputnik / Kirill Braga
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Çin'de kullanıcının dudaklarının basıncını ve hareketini taklit eden ve 'gerçek bir öpüşme deneyimi sunduğu' belirtilen cihaz geliştirildi.
Çin'de Changzhou Mekatronik Teknolojisi Meslek Enstitüsü tarafından kullanıcının dudaklarının basıncını ve hareketini taklit ederek 'gerçek öpüşme deneyimi sunduğu' iddia edilen bir cihaz geliştirildi.
Basınç sensörleriyle donatılan sıcak silikon dudaklara sahip olan cihazın uzak mesafe ilişki yaşayan çiftlerin fiziksel olarak yakınlaşma deneyimi elde etmeleri için fırsat olduğu belirtildi.
Bununla beraber cihazın 'kullanıcının dudak basıncını, hareketini ve sıcaklığını' taklit ettiği ve ayrıca kullanıcının çıkardığı sesleri de iletebildiği' ifade edildi.
Cihaz, tanıtılmasının ardından Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da gündem oldu.

Nasıl çalışıyor?

Cihazı kullanmak için akıllı telefon uygulaması indirilmesi ve cihazın sonra telefonun şarj bağlantı noktasına takılması gerekiyor.
Çiftler, öpüşecekleri zaman görüntülü arama başlatabiliyor.
Öte yandan cihaz, ülkenin en büyük çevrimiçi alışveriş sitelerinden Taobao'da 41 dolara alıcı buluyor.
Mucidi Jiang Zhongli, fikri üniversitede kız arkadaşıyla ayrı kentlerde yaşadığı zaman geliştirdiğini dile getirdi.

Benzer bir cihaz daha geliştirilmişti

Daha önce 2016 yılında Malezya'da bulunan Imagineering Enstitüsü de benzer bir cihaz geliştirerek piyasaya sürmüştü.
'Kissinger' adındaki alette gerçekçi görünen dudaklar değil, dokunmaya karşı duyarlı silikon bir ped bulunuyordu.
metaverse - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
YAŞAM
Metaverse evreninde artık 'öpüşmek' de mümkün olacak
29 Nisan 2022, 16:23
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