https://sputniknews.com.tr/20230228/buyuk-yikima-ugrayan-hataydaki-muhtar-kentsel-donusum-yapmak-istediler-de-biz-mi-yapmayin-dedik-1067615610.html
Büyük yıkıma uğrayan Hatay’daki muhtar: Kentsel dönüşüm yapmak istediler de biz mi yapmayın dedik?
Büyük yıkıma uğrayan Hatay’daki muhtar: Kentsel dönüşüm yapmak istediler de biz mi yapmayın dedik?
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katılan Hatay’ın Defne ilçesinden Elektrik Mahallesi Muhtarı Nihat Derviş, "Kentsel dönüşüme neden... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T19:51+0300
2023-02-28T19:51+0300
2023-02-28T19:51+0300
akşam postasi
radyo
deprem
defne
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Deprem yıkımının en yoğun hissedildiği yerlerin başında gelen Hatay’ın Defne İlçesi’nden Elektrik Mahallesi Muhtarı Nihat Derviş, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Derviş, “Kentsel dönüşüm konusunda 5 yıl önce bir toplantı yapıldı. Muhtarlar, STK’lar filan derken toplantıya en az bin 500 kişi katıldı ama sonuç olarak kimse bize geri dönüş yapmadı. Kentsel Dönüşüme neden itiraz edelim? Gelip yapacaklardı da yok yapmayın efendim, biz rahatız mı dedik? Bize sordular mı ki böyle bir cevap verelim?” diye konuştu.Muhtar Nihat Derviş’in yaptığı açıklamalar şöyle:"Doğma büyüme Defneliyim. 20 küsür yıldır muhtarlık yapıyorum. Mahalle nüfusumuz 5 bin 200. Sadece benim bulunduğum 300-400 metrelik Çekmece Caddesi’nde tahmini 240 kişi hayatını kaybetti. Bu caddede bulunan Timur Apartmanı’nda 127 kişi can verdi.5 yıl önce Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin salonunda İstanbul’dan gelen jeoloji profesörleri ile kentsel dönüşümle ilgili büyük bir çalışma vardı, büyük bir toplantı yaptılar ama sonrasında kıpırdama olmadı konunun üzerine gidilmedi. Muhtarlar, STK’lar filan derken toplantıya en az 1500 kişi katıldı ama sonuç olarak kimse bize geri dönüş yapmadı. Sinevizyonda video seyrettirdiler, bilgi verdiler sanki biz müteahhidiz, bina yapacağız da... Elini kimse taşın altına koymadı, insanların ölümlerine sebep oldular diyebilirim. ‘Keşke’miz kalmadı..5 yılda yapamazlar mıydı?'İlk iki gün kimse yoktu'
defne
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Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063598116_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a9b1645546557804ade79b484b1ab5e4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, deprem, defne
Büyük yıkıma uğrayan Hatay’daki muhtar: Kentsel dönüşüm yapmak istediler de biz mi yapmayın dedik?
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Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katılan Hatay’ın Defne ilçesinden Elektrik Mahallesi Muhtarı Nihat Derviş, "Kentsel dönüşüme neden itiraz edelim? Gelip yapacaklardı da yok yapmayın efendim, biz rahatız mı dedik?" yorumunda bulundu.
Deprem yıkımının en yoğun hissedildiği yerlerin başında gelen Hatay’ın Defne İlçesi’nden Elektrik Mahallesi Muhtarı Nihat Derviş, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Derviş, “Kentsel dönüşüm konusunda 5 yıl önce bir toplantı yapıldı. Muhtarlar, STK’lar filan derken toplantıya en az bin 500 kişi katıldı ama sonuç olarak kimse bize geri dönüş yapmadı. Kentsel Dönüşüme neden itiraz edelim? Gelip yapacaklardı da yok yapmayın efendim, biz rahatız mı dedik? Bize sordular mı ki böyle bir cevap verelim?” diye konuştu.
Muhtar Nihat Derviş’in yaptığı açıklamalar şöyle:
"Doğma büyüme Defneliyim. 20 küsür yıldır muhtarlık yapıyorum. Mahalle nüfusumuz 5 bin 200. Sadece benim bulunduğum 300-400 metrelik Çekmece Caddesi’nde tahmini 240 kişi hayatını kaybetti. Bu caddede bulunan Timur Apartmanı’nda 127 kişi can verdi.
5 yıl önce Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin salonunda İstanbul’dan gelen jeoloji profesörleri ile kentsel dönüşümle ilgili büyük bir çalışma vardı, büyük bir toplantı yaptılar ama sonrasında kıpırdama olmadı konunun üzerine gidilmedi. Muhtarlar, STK’lar filan derken toplantıya en az 1500 kişi katıldı ama sonuç olarak kimse bize geri dönüş yapmadı. Sinevizyonda video seyrettirdiler, bilgi verdiler sanki biz müteahhidiz, bina yapacağız da... Elini kimse taşın altına koymadı, insanların ölümlerine sebep oldular diyebilirim. ‘Keşke’miz kalmadı..
5 yılda yapamazlar mıydı?
Kentsel dönüşümmüş... Kentsel dönüşüm oldu, işte deprem oldu, hepsini temizledi. Defne’de içine girilebilecek hiçbir bina kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanı, ‘bir yılda orayı temizleyeceğim’ diyor. 5 yıl önce bizleri fayın olmadığı bir yere yerleştirip eski binaları yıksalardı da biz sonra tekrar buraya dönseydik. Bir senede bu mahalleler temizlenip bir daha imara açılıp iki katlı ya da üç katlı bina yapacaklar. Bunu 5 senede yapamazlar mıydı, yaparlardı. Muhtarlık ofisinin bulunduğu bina için CİMER’e başvurduk. Çevre Şehircilik Bakanlığı heyet gönderdi, rapor tuttular. Yapı denetim için lisanslı firma bulmamı söylediler. Yapı denetim numune aldı ama maalesef benim apartmanımda 11 kişi vefat etti. Bina 1986 yılında yapılmış, 6 ay geçti işleri bitiremedik ve sonunda bina yıkıldı. Çok insan böyle boşa gitti. Sabahlara kadar insanları çıkarmak için hiltiyle çalıştık. Mahallede tek başımayım ama yine de dümeni bırakmayacağız, kaptan giderse gemi batar.
'İlk iki gün kimse yoktu'
İlk iki gün koordinasyon sıfırdı. Çarşamba günü Muğla İtfaiyesi 3 araç geldi, sonra güvenlik güçleri. İlk iki gün bizi soran yoktu, kendi çabalarımızla mahallelimizi çıkarmaya çalıştık. İtfaiye geldi ama 10 kişiyle ne yapabilirsin ki burası koskoca bir mahalle. Defne’de en fazla eski yapıların bulunduğu yer Elektrik, Armutlu ve Sümerler mahalleleri. Kentsel Dönüşüme neden itiraz edelim? Gelip yapacaklardı da yok yapmayın efendim, biz rahatız mı dedik? Bize sordular mı ki böyle bir cevap verelim? Armutlu Mahallesi Muhtarı Cüneyt bey de birkaç defa dile getirdi ama geri dönen olmadı. Defne ve Antakya bölgesi Türkiye’nin en güzel yerlerindendi ama o güzelliği görmek bir daha nasip olur mu bilemem."