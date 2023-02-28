https://sputniknews.com.tr/20230228/buyuk-yikima-ugrayan-hataydaki-muhtar-kentsel-donusum-yapmak-istediler-de-biz-mi-yapmayin-dedik-1067615610.html

Büyük yıkıma uğrayan Hatay’daki muhtar: Kentsel dönüşüm yapmak istediler de biz mi yapmayın dedik?

Büyük yıkıma uğrayan Hatay’daki muhtar: Kentsel dönüşüm yapmak istediler de biz mi yapmayın dedik?

Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katılan Hatay’ın Defne ilçesinden Elektrik Mahallesi Muhtarı Nihat Derviş, "Kentsel dönüşüme neden... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T19:51+0300

2023-02-28T19:51+0300

2023-02-28T19:51+0300

akşam postasi

radyo

deprem

defne

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Deprem yıkımının en yoğun hissedildiği yerlerin başında gelen Hatay’ın Defne İlçesi’nden Elektrik Mahallesi Muhtarı Nihat Derviş, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Derviş, “Kentsel dönüşüm konusunda 5 yıl önce bir toplantı yapıldı. Muhtarlar, STK’lar filan derken toplantıya en az bin 500 kişi katıldı ama sonuç olarak kimse bize geri dönüş yapmadı. Kentsel Dönüşüme neden itiraz edelim? Gelip yapacaklardı da yok yapmayın efendim, biz rahatız mı dedik? Bize sordular mı ki böyle bir cevap verelim?” diye konuştu.Muhtar Nihat Derviş’in yaptığı açıklamalar şöyle:"Doğma büyüme Defneliyim. 20 küsür yıldır muhtarlık yapıyorum. Mahalle nüfusumuz 5 bin 200. Sadece benim bulunduğum 300-400 metrelik Çekmece Caddesi’nde tahmini 240 kişi hayatını kaybetti. Bu caddede bulunan Timur Apartmanı’nda 127 kişi can verdi.5 yıl önce Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin salonunda İstanbul’dan gelen jeoloji profesörleri ile kentsel dönüşümle ilgili büyük bir çalışma vardı, büyük bir toplantı yaptılar ama sonrasında kıpırdama olmadı konunun üzerine gidilmedi. Muhtarlar, STK’lar filan derken toplantıya en az 1500 kişi katıldı ama sonuç olarak kimse bize geri dönüş yapmadı. Sinevizyonda video seyrettirdiler, bilgi verdiler sanki biz müteahhidiz, bina yapacağız da... Elini kimse taşın altına koymadı, insanların ölümlerine sebep oldular diyebilirim. ‘Keşke’miz kalmadı..5 yılda yapamazlar mıydı?'İlk iki gün kimse yoktu'

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2023

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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radyo, deprem, defne