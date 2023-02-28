https://sputniknews.com.tr/20230228/belarus-lideri-lukasenko-kievin-onkosulsuz-baristan-baska-yolu-yok-1067578710.html
Belarus lideri Lukaşenko: Kiev’in, önkoşulsuz barıştan başka yolu yok
Belarus lideri Lukaşenko: Kiev’in, önkoşulsuz barıştan başka yolu yok
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Ukrayna’nın önkoşulsuz olarak hemen şimdi Rusya’yla barış anlaşmasını imzalamaktan başka yolunun olmadığını belirtti. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T00:37+0300
2023-02-28T00:37+0300
2023-02-28T00:37+0300
ukrayna krizi
aleksandr lukaşenko
kiev
vladimir zelenskiy
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Çin medyasına açıklamasında, “Tüm savaşlar er ya geç barışla bitiyor, şimdiki de istisna değil. Mesele sadece kaç kişinin ve ne namına öleceği. Ukrayna bunun farkına varmalı. Hemen şimdi barış anlaşması imzalamaktan başka yol yok. Önkoşulsuz olarak” ifadesini kullandı.Lukaşenko, “Ukrayna yönetimini sıkça uyarıyorum, Tanrı korusun dünyanın bir yerinde bir savaş çıkarsa Ukrayna hemen unutulacak. Tanrı korusun, misal Amerikalılar aşırı derecede Tayvan’a müdahale ederlerse herkes hemen Ukrayna ve diğer ülkeleri unutacak, önde gelen ülkeler tüm dikkatini bu çatışmaya verecek. Bu durumda dünya için çok daha kötü olacak” dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy için “kötü değil, ama çok deneyimsiz arkadaş” nitelendirmesinde bulunan Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü: Lukaşenko, “Bu yüzden kendi halkının çıkarını düşünmek lazım. Ukraynalıların daha fazla ölmesini önlemek için her şeyi yapmalı. Ukraynalılar güzel, iyi bir halk. Bu savaşa son verilmeli. Tek yol barış” diye ekledi.
kiev
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aleksandr lukaşenko, kiev, vladimir zelenskiy
aleksandr lukaşenko, kiev, vladimir zelenskiy
Belarus lideri Lukaşenko: Kiev’in, önkoşulsuz barıştan başka yolu yok
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Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Ukrayna’nın önkoşulsuz olarak hemen şimdi Rusya’yla barış anlaşmasını imzalamaktan başka yolunun olmadığını belirtti.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Çin medyasına açıklamasında, “Tüm savaşlar er ya geç barışla bitiyor, şimdiki de istisna değil. Mesele sadece kaç kişinin ve ne namına öleceği. Ukrayna bunun farkına varmalı. Hemen şimdi barış anlaşması imzalamaktan başka yol yok. Önkoşulsuz olarak” ifadesini kullandı.
Lukaşenko, “Ukrayna yönetimini sıkça uyarıyorum, Tanrı korusun dünyanın bir yerinde bir savaş çıkarsa Ukrayna hemen unutulacak. Tanrı korusun, misal Amerikalılar aşırı derecede Tayvan’a müdahale ederlerse herkes hemen Ukrayna ve diğer ülkeleri unutacak, önde gelen ülkeler tüm dikkatini bu çatışmaya verecek. Bu durumda dünya için çok daha kötü olacak” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy için “kötü değil, ama çok deneyimsiz arkadaş” nitelendirmesinde bulunan Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Alkış onu rahatlatıyor. Alkışlanınca çok seviniyor. Ancak, bilirsiniz, alkışlar samimi olmaktan uzak olabiliyor. Bunu bilmeli. Geçenlerde Batı’ya gitti, orada herkes ona ‘hurra’ bağırıyor, alkışlıyor. Ben de ona Mihail Gorbaçev’i anımsatıyorum. Gorbaçev de Batı’da gitti, herkes onu alkışladı ve bu nasıl bitti? Burada da aynısı olacak.”
Lukaşenko, “Bu yüzden kendi halkının çıkarını düşünmek lazım. Ukraynalıların daha fazla ölmesini önlemek için her şeyi yapmalı. Ukraynalılar güzel, iyi bir halk. Bu savaşa son verilmeli. Tek yol barış” diye ekledi.