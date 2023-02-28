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Belarus lideri Lukaşenko Çin’de
Belarus lideri Lukaşenko Çin’de
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun, Çin’e resmi bir ziyarette bulunduğu belirtildi. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T19:11+0300
2023-02-28T19:11+0300
2023-02-28T19:11+0300
dünya
belarus
çin
aleksandr lukaşenko
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Belarus haber ajansı Belta’nın aktardığına göre, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun uçağı Çin’in başkenti Pekin’e indi.Haberde, Lukaşenko’nun Peki Havalimanı’nda Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu liderliğindeki heyet tarafından resmi bir törenle karşılandığı ifade edildi.Lukaşenko’nun Çin ziyareti 2 Mart’a kadar sürecek. Belarus liderinin Çin’in üst düzey yetkilileri ve Çinli şirketlerin yöneticileriyle görüşmesi planlanıyor.
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belarus, çin, aleksandr lukaşenko
belarus, çin, aleksandr lukaşenko
Belarus lideri Lukaşenko Çin’de
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun, Çin’e resmi bir ziyarette bulunduğu belirtildi.
Belarus haber ajansı Belta’nın aktardığına göre, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun uçağı Çin’in başkenti Pekin’e indi.
Haberde, Lukaşenko’nun Peki Havalimanı’nda Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu liderliğindeki heyet tarafından resmi bir törenle karşılandığı ifade edildi.
Lukaşenko’nun Çin ziyareti 2 Mart’a kadar sürecek. Belarus liderinin Çin’in üst düzey yetkilileri ve Çinli şirketlerin yöneticileriyle görüşmesi planlanıyor.