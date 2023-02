https://sputniknews.com.tr/20230228/bakan-nebatiden-deprem-bahanesiyle-firsatcilik-uyarisi-gozunun-yasina-bakmayacagiz-1067616782.html

Bakan Nebati’den 'deprem bahanesiyle fırsatçılık' uyarısı: Gözünün yaşına bakmayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Adıyaman Altınşehir Konteyner Kenti'nde afetzedeleri ziyaret etti. Vatandaşların sıkıntılarını dinleyen bakanlar, çocuklar için psikososyal destek kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyen gönüllülerle sohbet etti, çocuklarla fotoğraf çektirdi.Burada açıklamalarda bulunan Nebati, bakanlar olarak depremin ilk saatlerinden itibaren bölgeye intikal ettiklerini belirterek, çalışmaların başına geçerek 23 gündür bölgede görev aldıklarını söyledi. Nebati, ilgili bakanlar olarak, yürütülen çalışmaların en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için birbirlerine destek verdiklerini ifade etti.Nebati, son birkaç yüzyılın en büyük afetlerinden birinin yaşandığına dikkati çekerek, böylesi bir ortamda depremden etkilenmiş vatandaşların ihtiyaçlarının hızlı şekilde giderilmesi ve destek sağlanması için güçlü şekilde adımlar attıklarını vurguladı.Özellikle vatandaşların barınma ihtiyacına dönük yürütülen çalışmaların altını çizen Nebati, şöyle devam etti:Nebati, 'geride kalan vatandaşların' millete ve hükümete emanet olduğunu belirterek, "Biz onların en iyi şekilde hayatlarını idame ettirecekleri noktada adım atmakta mükellefiz, bunları da atıyoruz. Her geçen gün atılan adımların semeresini görmeye başladık" diye konuştu.'Her türlü tedbiri alıyoruz'TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sendika başkanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla Şanlıurfa'da dün toplantı yaptıklarını anımsatan Nebati, "Açık ve net şekilde ifade edeyim; biz girdilerle ilgili bir maliyet artışının gerçekleşmemesi için hükümet olarak elimizden gelen her türlü tedbiri alıyoruz. İş dünyası da girdilerde artış olmadığı sürece fiyatları sabitleme kararı aldı. Dolayısıyla da olağanüstü dönemden geçtiğimiz, binlerce insanı kaybettiğimiz böylesine acıların yaşandığı bir ortamda aman ve sakın kimse kısa günün çıkarı konusunda bir hesap yapmasın. Gereken tedbirleri aldık, kimsenin de bu ortamdan bir fayda elde edecek adımlar atmasına izin vermeyip, gözünün yaşına bakmayacağımızı açık şekilde ifade edeyim" dedi.Nebati, bu zor günlerde hükümet temsilcileri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların sahada olduğunu vurgulayarak, "Amaç bir can kurtarmaktı. Şimdi bundan sonrası buraların inşa edilmesi. Tüm inşa sürecinde tüm üretici ve iş dünyasına açık şekilde çağrıda bulunuyorum; zaman, çok kazanma zamanı değil zaman, bu zorlukların üstesinden gelecek, elimizi, bedenimizi, yüreğimizi taşına altına koyacağımız, bir ve beraber olacağımız zaman. Bu zaman dilimi içinde herkesten aynı şekilde davranmasını talep ediyoruz" diye konuştu.Hükümet olarak finansal anlamda her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Nebati, binaların yapılması ve depremzedelerin evlerine kavuşmasında da rekor kıracaklarını söyledi.

