https://sputniknews.com.tr/20230228/bakan-kurum-istanbulda-15-milyon-riskli-konut-belirlenen-alanlara-tasinacak-1067607126.html

Bakan Kurum: İstanbul'da 1.5 milyon riskli konut belirlenen alanlara taşınacak

Bakan Kurum: İstanbul'da 1.5 milyon riskli konut belirlenen alanlara taşınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'de 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T15:49+0300

2023-02-28T15:49+0300

2023-02-28T15:49+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

murat kurum

deprem

istanbul

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ve Milli Savunma Bakanı Akar, Antakya AFAD‘da Proje Alanları Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.85 milyonun depremde en çok yıkımı yaşayan illerden bir tanesi olan Hatay için tek yürek olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Buralara sağlam binalar inşa edene kadar çalışacağız. Demografik yapı ve tarihi alanlar gözetilecek. Amanos Dağı'nın eteklerine binalar inşa edeceğiz." dedi.Öte yandan yıkılacak binalara ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, daha önce tespitleri yapılan binalarda yeniden inceleme olacağını belirtirken "582 bin bağımsız bölüm ve 202 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespitini yaptık." dedi.'Birlikte ayağa kaldıracağız'Deprem bölgesine öncelik verildiğini belirten Bakan Kurum "Tüm şehri yeni Hatay'ı kültürel dokusuyla birlikte ayağa kaldıracağız. Hatay'la birlikte diğer 10 ilimizde eş zamanlı işler yürütülecek." diye konuştu.Seferberlik anlayışıyla kentsel dönüşüm sürecini yürüteceklerini ifade eden Bakan Kurum, "1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız." dedi.Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

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