Bakan Bozdağ: Ucu kime uzanırsa uzansın adalet yerini bulacaktır

"Her şey usulünce, yasalarımıza göre, yerli yerince yapılmaktadır. Bunun altını bir kez daha çizmekte fayda görüyorum. Zaman zaman soruşturmaların sadece müteahhitlerle ilgili olduğuna dair de kamuoyunda değerlendirmeler yapılıyor. Şunu ifade etmek isterim, soruşturmalar sadece müteahhitlerle ilgili değil, yapı sahipleri, denetim elemanları, fenni mesullerle ilgili ve bir inşaatın tamamlanma sürecinde kimler hangi konularda görev aldılarsa tamamıyla ilgili soruşturmalar kendi usulü çerçevesinde yürüyor. Ancak bunlarla ilgili binaların yaşlarına baktığımızda çoğunluğun 1999 öncesi tarihlerde yapılan binalar olduğu için bunların fenni mesuller kimdir, denetim yapanları kimdir, başka iş ve işlemleri yapanlar kim, bunların sorumluları kim, elbette bunların tespiti, delillendirilmesi zaman almaktadır. Zaman içerisinde bu konuda ihmali, kusuru kimin varsa bunların tespit edildiği takdirde kusurları oranda sorumluğu olduğunu, yargı önünde de hesap verdiğini herkes görecektir. Onun için zamanın işleyişi içerisinde bunlar ortaya çıkacaktır. Herhangi bir şekilde herhangi bir kişiye ya da şirkete ya da başka başka birilerine karşı ayrımcılık söz konusu değildir. Her konuda soruşturmalar ucu kime uzanırsa uzansın sonuna kadar devam edecek, adalet yerini bulacaktır. Bir yanlışlık yapan, kusuru olan, yargı kararıyla tespit edilen herkes milletin huzurunda yargıya hesabını verecektir. Bu noktada, aziz vatandaşlarımızın hiçbir endişesi olmaması gerektiğini bir kez daha ifade etmek isterim."