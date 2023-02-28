https://sputniknews.com.tr/20230228/bahceli-elbistanda-sloganlara-kizdi-sessizlik-olacak-indirin-sunlari-1067619592.html

Bahçeli Elbistan'da 'slogan'lara kızdı: Sessizlik olacak, indirin şunları

Bahçeli Elbistan'da 'slogan'lara kızdı: Sessizlik olacak, indirin şunları

MHP lideri Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte gittiği Elbistan'da AFAD konteyneri önünde birikip slogan atan depremzedelere "sloganlarla sayın... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T21:50+0300

2023-02-28T21:50+0300

2023-02-28T21:57+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

devlet bahçeli

recep tayyip erdoğan

deprem

kahramanmaraş

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş depreminin merkez üssü Elbistan'da depremzedeleri azarladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte deprem bölgelerini ziyaret eden Bahçeli, Elbistan'da AFAD'ın kurduğu konteyner kentte inceleme yaptı.Gazete Duvar'ın haberine göre Twitter'da dolaşıma giren videoya göre konteynerin önündeki depremzedelerle görüşen Bahçeli, 'Elbistan il olsun' sloganı atılınca sinirlendi.MHP lideri, "Acımızın olduğu böyle bir günde, böyle sloganlarla sayın cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak. Dağılın gitsin, indirin şunları" diye bağırarak ortamı terk etti. 'Sayın Devlet bey, biz 2009'da Cumhurbaşkanımıza yaptık yapacağımızı'Olayın yine sosyal medyada yayılan başka videosunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Partili Mahir Ünal da Bahçeli'nin hemen arkasında görülüyor. Bahçeli'nin azarlamasının hemen ardından bir depremzede "Sayın Devlet bey, biz 2009'da Cumhurbaşkanımıza yaptık yapacağımızı. Memleket bitti. Halk göçüyor, göçüyor. Biz onun için çabalıyoruz, yoksa memleketimizi seviyoruz" diyerek tepki gösteriyor.Bahçeli ortam terk ettikten sonra Soylu ile Ünal, depremzedeleri sakinleştirmeye çalışıyor. Ünal, "Yapmayın. Ya bakın ben sizin milletvekilinizim. Lütfen, Elbistan'a bunu yapmayın" diyor, ancak depremzedeler "Elbistan il olsun" sloganı atmayı sürdürüyor.

kahramanmaraş

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devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, deprem, kahramanmaraş