Bahçeli: 'Hükümet istifa' bağırtısının seslendirilmesi, depremde hayatını kaybedenlere saygısızlık

Felaketler karşısında günübirlik tavırdan ziyade kalıcı tavır yerleşti. Felaketler karşısında günübirlik tavırdan ziyade kalıcı tavır yerleşti.

Çadır üzerinden gelen iftira sağanağına rağmen çadırların kurulumu gerçekleşmiştir. Çadır üzerinden gelen iftira sağanağına rağmen çadırların kurulumu gerçekleşmiştir.

287 çadır kent kuruldu. Çarpıcı gerçekler her şeyiyle ortada. Devleti suçlayan güruh arızalı ve art niyetlidir. 287 çadır kent kuruldu. Çarpıcı gerçekler her şeyiyle ortada. Devleti suçlayan güruh arızalı ve art niyetlidir.

İster istemez bazı eksikliklerin yaşanması normaldir. Mühim olan yapılan çalışmalardaki samimiyettir. İster istemez bazı eksikliklerin yaşanması normaldir. Mühim olan yapılan çalışmalardaki samimiyettir.

Mesnetsiz şekilde karalama arayışı bozgunculuktur. İçinden geçtiğimiz kırılgan ve nazik günlerde Türk sporunu siyasi kutuplaşmanın içine çekenleri tribünleri ajan provokatörlerin güdümüne havale etmek maksadıyla oyun kuranlar tarihi bir yanlışın ortasındadır. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan futbol maçları esnasında, stadyumlardan 'hükümet İstifa' bağırtısını koro halinde seslendirilmesi, deprem felaketinde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza saygısızlıktır. Mesnetsiz şekilde karalama arayışı bozgunculuktur. İçinden geçtiğimiz kırılgan ve nazik günlerde Türk sporunu siyasi kutuplaşmanın içine çekenleri tribünleri ajan provokatörlerin güdümüne havale etmek maksadıyla oyun kuranlar tarihi bir yanlışın ortasındadır. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan futbol maçları esnasında, stadyumlardan 'hükümet İstifa' bağırtısını koro halinde seslendirilmesi, deprem felaketinde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza saygısızlıktır.

Depremin ağır sonuçlarıyla mücadele edilen süreçte Türk futbolunu siyasileştirmeye çalışanlar alçak bir kurgunun içerisindedir. hükümeti istifaya davet etmek bir avuç holigana sipariş verilmiş zillet komplosudur. Herkes haddini hududunu bilmeli. Sahalardan sokak aralarına gerilime yeltenenlere müsamaha gösterilmeyecektir. Depremin ağır sonuçlarıyla mücadele edilen süreçte Türk futbolunu siyasileştirmeye çalışanlar alçak bir kurgunun içerisindedir. hükümeti istifaya davet etmek bir avuç holigana sipariş verilmiş zillet komplosudur. Herkes haddini hududunu bilmeli. Sahalardan sokak aralarına gerilime yeltenenlere müsamaha gösterilmeyecektir.

Tribünleri provoke edenlerin tespiti yapılmalıdır. Bu yapılana kadar gönül verdiğim Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğinden ayrıldım. Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Tribünleri provoke edenlerin tespiti yapılmalıdır. Bu yapılana kadar gönül verdiğim Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğinden ayrıldım. Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm.

Yıkılan her binanın yenisi yapılacaktır. 11 ilimizi kapsamına alan yeni yerleşim alanlarının haritası kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bölge insanımız derin bir nefes almıştır. Gaziantep'in Nurdağı ve Islahiye ilçelerinde çalışmalar cuma günü başlamıştır. Bir yıl içinde il, ilçe ve köylerimizin yeni baştan inşası bitmiş olacak. Yıkılan her binanın yenisi yapılacaktır. 11 ilimizi kapsamına alan yeni yerleşim alanlarının haritası kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bölge insanımız derin bir nefes almıştır. Gaziantep'in Nurdağı ve Islahiye ilçelerinde çalışmalar cuma günü başlamıştır. Bir yıl içinde il, ilçe ve köylerimizin yeni baştan inşası bitmiş olacak.

Bazı köşe yazarları ağız birliği halinde orman alanlarının konut için kullanıma açılacağını hangi bilgi ve belge ile söylüyorlar? Orman vasfını yitirmiş alanlarda konut yapmanın neresinde sakınca olacaktır? Bu taş kalpli Türkiye muhalifleri gerçekleri saptırarak neye ve kime hizmet etmektedir. Maksatlı eleştirilere bakar mısınız? Deprem yardımları için geç kalan iktidar inşaat için jet hızıyla kararname çıkarmış. Bunların 1 yıl içinde konutların yapılıp teslim edilmesinden ödleri kopuyor. Bunlar milletimizin dertlerine üzülmeyen, sevinciyle sevinmeyen sevimsiz ve bozuk çevrelerdir. Bazı köşe yazarları ağız birliği halinde orman alanlarının konut için kullanıma açılacağını hangi bilgi ve belge ile söylüyorlar? Orman vasfını yitirmiş alanlarda konut yapmanın neresinde sakınca olacaktır? Bu taş kalpli Türkiye muhalifleri gerçekleri saptırarak neye ve kime hizmet etmektedir. Maksatlı eleştirilere bakar mısınız? Deprem yardımları için geç kalan iktidar inşaat için jet hızıyla kararname çıkarmış. Bunların 1 yıl içinde konutların yapılıp teslim edilmesinden ödleri kopuyor. Bunlar milletimizin dertlerine üzülmeyen, sevinciyle sevinmeyen sevimsiz ve bozuk çevrelerdir.

Kılıçdaroğlu bu ülkede acıların paylaşılmadığını söylemiş ama acımız da sevincimiz de bir. Sayın Kılıçdaroğlu aday olmak çok mu önemli? Yetki alman neyi değiştirecek? Kılıçdaroğlu bu ülkede acıların paylaşılmadığını söylemiş ama acımız da sevincimiz de bir. Sayın Kılıçdaroğlu aday olmak çok mu önemli? Yetki alman neyi değiştirecek?