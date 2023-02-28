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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü'ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T02:43+0300
2023-02-28T02:43+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
ilham aliyev
görüşme
azerbaycan
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Çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temaslarına başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Bakan Lavrov ve beraberindeki heyeti kabul ettiği ifade edildi.Lavrov, Bakü temasları çerçevesinde yarın Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelecek ve görüşmenin ardından Bayramov ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20230227/lavrov-moskova-batinin-rusyayi-tecrit-etme-ve-bolme-planlarini-suya-dusurdu-1067569906.html
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rusya, sergey lavrov, ilham aliyev, görüşme, azerbaycan
rusya, sergey lavrov, ilham aliyev, görüşme, azerbaycan

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti

02:43 28.02.2023
© İHAAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü'ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü'ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© İHA
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü'ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.
Çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temaslarına başladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Bakan Lavrov ve beraberindeki heyeti kabul ettiği ifade edildi.
Lavrov, Bakü temasları çerçevesinde yarın Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelecek ve görüşmenin ardından Bayramov ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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