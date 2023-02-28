Alman şirket Ukrayna'ya keşif sistemleri tedarik etmeye başladı
© AP Photo / Martin MeissnerRheinmetall
© AP Photo / Martin Meissner
Almanya'da izleme ve keşif sistemleri geliştiren Rheinmetall şirketi, asgari sayıda personelle büyük yüzölçümüne sahip toprakları gözleme imkanı sunan otomatik keşif sistemlerini Ukrayna'ya tedarik etmeye başladığını açıkladı.
Rheinmetall'den yapılan açıklamada, "Almanya hükümetinin siparişi üzerine Rheinmetall şirketi, Ukrayna'ya otomatik keşif sistemleri tedarik etmektedir. Siparişin bedeli onlarca milyon eurodur. Tedarik halihazırda başlamıştır" dendi.
Keşif sistemlerinin gündüz ve gece fonksiyonlarına sahip mobil gözlem kulelerini, otomatik pilotlu mini İHA'ları, kontrol sistemlerini ve ulaşım araçlarını içerdiğini belirten şirket, tedarikin SurveilSPIRE gözlem kulelerini üreten Eston DefSecIntel şirketiyle birlikte gerçekleştirildiğini kaydetti.
Rheinmetall, sistemlerin video görüntülerini mobil komuta noktasına iletmekte kullanılan kablosuz iletişim kanallarını (4G ve Starlink) ve güç kabloları ya da yakıt kaynakları olmadan stabil şekilde çalışmayı sağlayan güneş panellerini içerdiğini de ekledi.
Keşif sistemlerinin gündüz ve gece fonksiyonlarına sahip mobil gözlem kulelerini, otomatik pilotlu mini İHA'ları, kontrol sistemlerini ve ulaşım araçlarını içerdiğini belirten şirket, tedarikin SurveilSPIRE gözlem kulelerini üreten Eston DefSecIntel şirketiyle birlikte gerçekleştirildiğini kaydetti.
Rheinmetall, sistemlerin video görüntülerini mobil komuta noktasına iletmekte kullanılan kablosuz iletişim kanallarını (4G ve Starlink) ve güç kabloları ya da yakıt kaynakları olmadan stabil şekilde çalışmayı sağlayan güneş panellerini içerdiğini de ekledi.