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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230228/alman-sirket-ukraynaya-kesif-sistemleri-tedarik-etmeye-basladi-1067624114.html
Alman şirket Ukrayna'ya keşif sistemleri tedarik etmeye başladı
Alman şirket Ukrayna'ya keşif sistemleri tedarik etmeye başladı
Almanya'da izleme ve keşif sistemleri geliştiren Rheinmetall şirketi, asgari sayıda personelle büyük yüzölçümüne sahip toprakları gözleme imkanı sunan otomatik... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T23:25+0300
2023-02-28T23:25+0300
ukrayna krizi
almanya
yardım
ukrayna
şirket
keşif
sistem
tedarik
rusya
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Rheinmetall'den yapılan açıklamada, "Almanya hükümetinin siparişi üzerine Rheinmetall şirketi, Ukrayna'ya otomatik keşif sistemleri tedarik etmektedir. Siparişin bedeli onlarca milyon eurodur. Tedarik halihazırda başlamıştır" dendi.Keşif sistemlerinin gündüz ve gece fonksiyonlarına sahip mobil gözlem kulelerini, otomatik pilotlu mini İHA'ları, kontrol sistemlerini ve ulaşım araçlarını içerdiğini belirten şirket, tedarikin SurveilSPIRE gözlem kulelerini üreten Eston DefSecIntel şirketiyle birlikte gerçekleştirildiğini kaydetti.Rheinmetall, sistemlerin video görüntülerini mobil komuta noktasına iletmekte kullanılan kablosuz iletişim kanallarını (4G ve Starlink) ve güç kabloları ya da yakıt kaynakları olmadan stabil şekilde çalışmayı sağlayan güneş panellerini içerdiğini de ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230228/kazakistan-ukraynaya-askeri-techizat-gonderdigi-yonundeki-iddialari-yalanladi-1067578825.html
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almanya, yardım, ukrayna, şirket, keşif, sistem, tedarik, rusya
almanya, yardım, ukrayna, şirket, keşif, sistem, tedarik, rusya

Alman şirket Ukrayna'ya keşif sistemleri tedarik etmeye başladı

23:25 28.02.2023
© AP Photo / Martin MeissnerRheinmetall
Rheinmetall - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Martin Meissner
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Almanya'da izleme ve keşif sistemleri geliştiren Rheinmetall şirketi, asgari sayıda personelle büyük yüzölçümüne sahip toprakları gözleme imkanı sunan otomatik keşif sistemlerini Ukrayna'ya tedarik etmeye başladığını açıkladı.
Rheinmetall'den yapılan açıklamada, "Almanya hükümetinin siparişi üzerine Rheinmetall şirketi, Ukrayna'ya otomatik keşif sistemleri tedarik etmektedir. Siparişin bedeli onlarca milyon eurodur. Tedarik halihazırda başlamıştır" dendi.

Keşif sistemlerinin gündüz ve gece fonksiyonlarına sahip mobil gözlem kulelerini, otomatik pilotlu mini İHA'ları, kontrol sistemlerini ve ulaşım araçlarını içerdiğini belirten şirket, tedarikin SurveilSPIRE gözlem kulelerini üreten Eston DefSecIntel şirketiyle birlikte gerçekleştirildiğini kaydetti.

Rheinmetall, sistemlerin video görüntülerini mobil komuta noktasına iletmekte kullanılan kablosuz iletişim kanallarını (4G ve Starlink) ve güç kabloları ya da yakıt kaynakları olmadan stabil şekilde çalışmayı sağlayan güneş panellerini içerdiğini de ekledi.
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