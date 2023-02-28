https://sputniknews.com.tr/20230228/afad-bolgede-3-haftada-10-binin-uzerinde-deprem-meydana-geldi-1067589521.html
AFAD: Bölgede 3 haftada 10 binin üzerinde deprem meydana geldi
AFAD: Bölgede 3 haftada 10 binin üzerinde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede üç hafta içinde 10 binin üzerinde deprem meydana geldiğini duyurdu. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T11:11+0300
2023-02-28T11:11+0300
2023-02-28T11:11+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1b/1067546909_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_252fdfc2eb9bf1c8319bab1ee81ea691.jpg
AFAD, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230228/malatyadaki-56-buyuklugunde-depremde-can-kaybi-2-oldu-1067585528.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1b/1067546909_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8e33016e3250745d6d0203181e2d84e2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
türkiye, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
AFAD: Bölgede 3 haftada 10 binin üzerinde deprem meydana geldi
Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede üç hafta içinde 10 binin üzerinde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş (Pazarcık-Elbistan) da meydana gelen Mw 7.7 ve Mw 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra ilk 3 haftada bölgede 10.000'in üzerinde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem aktivitesi AFAD tarafından 7 gün/24 saat izlenmektedir."