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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230228/afad-bolgede-3-haftada-10-binin-uzerinde-deprem-meydana-geldi-1067589521.html
AFAD: Bölgede 3 haftada 10 binin üzerinde deprem meydana geldi
AFAD: Bölgede 3 haftada 10 binin üzerinde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede üç hafta içinde 10 binin üzerinde deprem meydana geldiğini duyurdu. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T11:11+0300
2023-02-28T11:11+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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AFAD, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230228/malatyadaki-56-buyuklugunde-depremde-can-kaybi-2-oldu-1067585528.html
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türkiye, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
türkiye, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

AFAD: Bölgede 3 haftada 10 binin üzerinde deprem meydana geldi

11:11 28.02.2023
© AAMalatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede üç hafta içinde 10 binin üzerinde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş (Pazarcık-Elbistan) da meydana gelen Mw 7.7 ve Mw 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra ilk 3 haftada bölgede 10.000'in üzerinde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem aktivitesi AFAD tarafından 7 gün/24 saat izlenmektedir."
Malatya'daki 5.6 büyüklüğünde depremde can kaybı 2 oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
TÜRKİYE
Malatya'daki 5.6 büyüklüğünde depremde can kaybı 2 oldu
09:54
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