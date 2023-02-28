https://sputniknews.com.tr/20230228/abdli-yetkili-bazi-cumhuriyetciler-ve-demokratlar-ukraynaya-yardimi-sorgulamaya-basladi-1067621278.html
ABD'li yetkili: Bazı Cumhuriyetçiler ve Demokratlar Ukrayna’ya yardımı sorgulamaya başladı
ABD'li yetkili: Bazı Cumhuriyetçiler ve Demokratlar Ukrayna’ya yardımı sorgulamaya başladı
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Nuland, Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerinin bazı temsilcilerinin Ukrayna'ya yardım etme ihtiyacı... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T22:33+0300
2023-02-28T22:33+0300
2023-02-28T22:33+0300
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abd
victoria nuland
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ABD Ticaret Odası toplantısında konuşan Victoria Nuland, “Her iki partinin kenarındaki insanlar sorgulamaya başladı. Ama esas olarak ülke genelinde bu meseleyle ilgili yaklaşıma bakarsak Amerikalılar kenarda durmak istemiyor” ifadesini kullandı.Nuland, “Kongre ve her iki partinin büyük kısmının onayı olmadan ABD’nin Ukrayna’ya yardımı mümkün olmazdı” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230224/nuland-abdnin-ukraynaya-yeni-nesil-savas-ucaklari-saglamasi-ihtimal-dahilinde-1067439844.html
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abd, victoria nuland, kongre, ukrayna
ABD'li yetkili: Bazı Cumhuriyetçiler ve Demokratlar Ukrayna’ya yardımı sorgulamaya başladı
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ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Nuland, Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerinin bazı temsilcilerinin Ukrayna'ya yardım etme ihtiyacı konusunda şüphelerini dile getirmeye başladığını belirtti.
ABD Ticaret Odası toplantısında konuşan Victoria Nuland, “Her iki partinin kenarındaki insanlar sorgulamaya başladı. Ama esas olarak ülke genelinde bu meseleyle ilgili yaklaşıma bakarsak Amerikalılar kenarda durmak istemiyor” ifadesini kullandı.
Nuland, “Kongre ve her iki partinin büyük kısmının onayı olmadan ABD’nin Ukrayna’ya yardımı mümkün olmazdı” diye ekledi.