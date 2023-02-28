Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230228/abdli-yetkili-bazi-cumhuriyetciler-ve-demokratlar-ukraynaya-yardimi-sorgulamaya-basladi-1067621278.html
ABD'li yetkili: Bazı Cumhuriyetçiler ve Demokratlar Ukrayna’ya yardımı sorgulamaya başladı
ABD'li yetkili: Bazı Cumhuriyetçiler ve Demokratlar Ukrayna’ya yardımı sorgulamaya başladı
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Nuland, Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerinin bazı temsilcilerinin Ukrayna'ya yardım etme ihtiyacı... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T22:33+0300
2023-02-28T22:33+0300
dünya
abd
victoria nuland
kongre
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101551/76/1015517610_0:64:1117:692_1920x0_80_0_0_6d8f56228b74f8ec5ce6055ff460aa3d.jpg
ABD Ticaret Odası toplantısında konuşan Victoria Nuland, “Her iki partinin kenarındaki insanlar sorgulamaya başladı. Ama esas olarak ülke genelinde bu meseleyle ilgili yaklaşıma bakarsak Amerikalılar kenarda durmak istemiyor” ifadesini kullandı.Nuland, “Kongre ve her iki partinin büyük kısmının onayı olmadan ABD’nin Ukrayna’ya yardımı mümkün olmazdı” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230224/nuland-abdnin-ukraynaya-yeni-nesil-savas-ucaklari-saglamasi-ihtimal-dahilinde-1067439844.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101551/76/1015517610_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_8710d2c7f35f99ffbdae10d2afb8e14a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, victoria nuland, kongre, ukrayna
abd, victoria nuland, kongre, ukrayna

ABD'li yetkili: Bazı Cumhuriyetçiler ve Demokratlar Ukrayna’ya yardımı sorgulamaya başladı

22:33 28.02.2023
© AA / Vladimir ShtankoVictoria Nuland
Victoria Nuland - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© AA / Vladimir Shtanko
Abone olTelegram
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Nuland, Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerinin bazı temsilcilerinin Ukrayna'ya yardım etme ihtiyacı konusunda şüphelerini dile getirmeye başladığını belirtti.
ABD Ticaret Odası toplantısında konuşan Victoria Nuland, “Her iki partinin kenarındaki insanlar sorgulamaya başladı. Ama esas olarak ülke genelinde bu meseleyle ilgili yaklaşıma bakarsak Amerikalılar kenarda durmak istemiyor” ifadesini kullandı.
Nuland, “Kongre ve her iki partinin büyük kısmının onayı olmadan ABD’nin Ukrayna’ya yardımı mümkün olmazdı” diye ekledi.
Victoria Nuland - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
Ukrayna krizi
Nuland: ABD'nin Ukrayna’ya yeni nesil savaş uçakları sağlaması ihtimal dahilinde
24 Şubat, 01:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала