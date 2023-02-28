https://sputniknews.com.tr/20230228/abdli-yetkili-bazi-cumhuriyetciler-ve-demokratlar-ukraynaya-yardimi-sorgulamaya-basladi-1067621278.html

ABD'li yetkili: Bazı Cumhuriyetçiler ve Demokratlar Ukrayna’ya yardımı sorgulamaya başladı

ABD'li yetkili: Bazı Cumhuriyetçiler ve Demokratlar Ukrayna’ya yardımı sorgulamaya başladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Nuland, Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerinin bazı temsilcilerinin Ukrayna'ya yardım etme ihtiyacı... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T22:33+0300

2023-02-28T22:33+0300

2023-02-28T22:33+0300

dünya

abd

victoria nuland

kongre

ukrayna

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ABD Ticaret Odası toplantısında konuşan Victoria Nuland, “Her iki partinin kenarındaki insanlar sorgulamaya başladı. Ama esas olarak ülke genelinde bu meseleyle ilgili yaklaşıma bakarsak Amerikalılar kenarda durmak istemiyor” ifadesini kullandı.Nuland, “Kongre ve her iki partinin büyük kısmının onayı olmadan ABD’nin Ukrayna’ya yardımı mümkün olmazdı” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230224/nuland-abdnin-ukraynaya-yeni-nesil-savas-ucaklari-saglamasi-ihtimal-dahilinde-1067439844.html

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